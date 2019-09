La Selección Española se proclama campeona de Europa de Skyrunning

La “escuadra española” vuelve a brillar de nuevo en la tercera y última prueba de los Campeonato de Europa de Skyrunning, sumando dos medallas de bronce en la última prueba, y otra más de bronce en la combinada. Unos resultados que han hecho a la Selección Española de Carreras por Montaña merecedora del título de campeona de Europa de Skyrunning.

La Internacional Veia Skyrace ha estado marcada por un altísimo nivel de competidores con un recorrido no excesivamente técnico y algo corredero, pero sobretodo duro una vez superada la cima Verosso, el punto más alto del circuito a 2.450 metros.

La Selección al completos ha sabido correr con cabeza situándose entre los puestos preferentes nada más dejar la salida situada en la Località Alpe Gomba. La Selección al completo cruzaría la línea de meta dentro del Top 10 europeo.

El equipo masculino, integrado por Zaid Ait Malek, Alejando Forcades, Borja Fernández y Dani Osanz, se ha mantenido fuerte, y bastante junto en la cabeza de la carrera, desde el principio hasta el fin del recorrido.

Zaid Ait Malek ha salido fuerte, pero la primera subida no se lo puesto nada fácil: “No iba bien en la subida, pero en la bajada y en los llanos he ido como un avión. Sobretodo al final he ido a fuego y he llegado a correr a 3,37 y 3,40 para dejar atrás a mis perseguidores”.

Jan Margarit se ha llevado el título de campeón parando el crono en 2:53:57 y batiendo el récord de la prueba. El joven italiano Roberto Delorenzi se cuelga la medalla de plata con un tiempo de 2:57:25.

Alejandro Forcades se había estudiado el recorrido a conciencia y ha hecho un carrera con mucha cabeza, fuerte, pero reservando para la segunda parte de la carrera que se presentaba algo más dura de superar: “He reservado para la bajada, he sentido que tenía fuerza hasta el final. Nada más un Top 5 en el Campeonato de Europa”.

Tan solo un par de minutos después cruzaba la línea de meta Borja Fernández: “Las salidas en subida no son lo mío, así que he salido con calma y a poco a poco he ido recuperando posiciones”. Fernández firma la séptima plaza con un tiempo de 3:00:46. Daniel Osanz cruzaba la meta con rabia al no haber encontrado las mejores sensaciones en la carrera tras 31 kilómetros con 2.600 metros positivos. El aragonés cierra el Top 10.

La Selección Femenina tampoco ha dejado opción a sus rivales y ha copado varios puestos en el Top 10 europeo. Ainhoa Sanz ha corrido con mucha cabeza, y se situaba líder hasta prácticamente el km 10, siendo consciente del recorrido que le esperaba. Sus compañeros de selección la situaban como una de las favoritas para conseguir una medalla femenina para la selección y así ha sido.

Sanz se hace con el bronce del europeo con un tiempo de 3:29:45. “Hoy se veía todo el paisaje, pero no podías levantar mucho la cabeza… porque el terreno era algo técnico arriba”.

Mireia Pons y Azara García de los Salmones también se hacen un hueco en el Top 10 femenino de la prueba. Mireia Pons acaba séptima con un tiempo de 3:23:30 en su primera participación en un prueba internacional de este calibre con la selección. Pons ha sido además medalla de bronce en el podio de la clasificación combinada de la prueba de Sky y KV.

Azara García de los Salmones quedaba octava con un crono 3:28:24. La cántabra comentaba feliz en la meta que, aunque el recorrido no es el que más le favorece, las sensaciones y también su tobillo la han acompañado prácticamente durante todo la bajada.

Gisela Carrión es la otra cara de la moneda. Una caída la ha obligado a abandonar por un fuerte dolor en el costado. Ahora ahora solo queda recuperarse.

Finalmente, en la carrera femenina, Denisa Dragomir se ha impuesto por quinta vez consecutiva dominando la carrera prácticamente desde Cima Verosso en un lucha con la sueca Funny Borgstrom, que se cuelga la medalla de plata, y Ainhoa Sanz.

El Campeonato de Europa de Skyrunning baja el telón de su edición 2019 con la victoria de la Selección Española en el podio por países. Hasta la fecha España ostentaba el segundo lugar en el podio, pero gracias a los resultados conseguidos tanto en la Maga Skyrace como en la Internacional Veia Skyrace España se sube al cajón más alto del podio.