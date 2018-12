Simon Gietl completa en solo integral la vía ‘Lacedelli’

El escalador del Tirol del Sur de 34 años Simon Gietl anunciaba recientemente en sus redes sociales que acababa de completar un “pequeño” sueño que tenía desde hacía mucho tiempo: escalar en solo integral la vía Lacedelli (7a, 585 m) a la Cima Scotoni. Una vía que ya había escaldo con tan solo 19 años, pero que, ahora, dada su experiencia, se sentía listo para hacerla en solo integral.

Así que, tras su apertura en solitario a esta misma cima con Can You Hear Me, Simon regresaba nuevamente para recorrer, sin cuerda ni arnés, los casi 600 metros de la clásica Lacedelli / Ghedina / Lorenz. Simon alcanzaría la cima en tan solo 1 hora y 32 minutos.

La vía, considerada una de las más emblemáticas de Los Dolomitas, fue abierta en 1952, y graduada por aquel entonces como 6+/A1.