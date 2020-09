Este gestor cultural especializado en cinematografía llegó de Córdoba y de la Filmoteca de Andalucía sin conocer la pandemia ni el recibimiento que le esperaba. El relevo al frente de la Filmoteca de Cantabria fue traumático y estuvo precedido de manifiestos en prensa pidiendo el mantenimiento de Enrique Bolado, su predecesor en el cargo. Ahora, Bolado es director general de Cultura del Ayuntamiento de Santander y Antonio Navarro capea el temporal pandémico manteniendo abiertas las salas de las filmotecas locales por toda la región, abriendo nuevas, despojando la cartelera de cine comercial y creando espacios profesionales y públicos. Tras tomar posesión en abril del pasado año, la Filmoteca de Cantabria está poniendo las bases de un fondo digitalizado de cine industrial y doméstico de Cantabria y se hará virtual en un mes ofreciendo cine y encuentros a los escolares para lo cual están ultimando una plataforma web. De la gestión de la anterior etapa declina hablar.

Antonio Navarro (Córdoba, 1987) es profesor especialista en Historia y Estética de la Cinematografía y llegó al puesto tras superar las pruebas de selección convocadas por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, a las que concurrieron un total de 17 aspirantes procedentes de distintos lugares de España. En la Filmoteca de Andalucía fue responsable de la programación cinematográfica, de las actividades, contenidos y comunicación entre 2007 y 2013, puesto que volvió a ocupar en 2014. En Cantabria va a repetir el trabajo hecho en el sur, en donde organizó distintas propuestas como ciclos, conferencias, forums y programas para los más jóvenes.

El cine parece haberse mudado a la televisión y no todo el cine...

Ahora hay muchísimas series, mucha oferta que se puede cribar. Como curiosidad, yo también he vivido el cine clásico en casa. En mi casa comprábamos 'Teleindiscreta' y con mi madre seleccionábamos las películas de la semana. Y la revista hacía algo muy bonito, daba una doble valoración: la calidad comercial y la calidad artística. Y recuerdo que subrayábamos para ver las que estaban más descompensadas: las deJohn Sturges, Anthony Mann, Raoul Walsh...

Pero una oferta tan amplia en realidad es muy homogénea y poca alternativa hay a la que acceder...

Es muy homogéneo todo y mediatizado por las productoras. Eso es algo que por desgracia ocurre también en las salas de cine. En los cines hay una mirada homogénea en el 90% de las salas, excepto reductos como los cines Groucho en Santander. No suele haber una mirada autoral de artista.

Ahora que el cine de calidad está desapareciendo de las salas, porque estas desaparecen, y se muda a la televisión y sus canales de pago. ¿Qué papel ha de tener una Filmoteca en este contexto?

Siempre he considerado muy importante la educación, crear interés por el cine en las edades más tempranas. La edad de los que visitan las salas de cine cada vez es más avanzada y cuando no lo es se reduce a ciertos títulos relacionados con las 'majors' y Marvel. Es fundamental en una filmoteca coger a los niños desde las edades más tempranas y dar importancia al lenguaje cinematográfico, porque en su vida va a tenerla porque el mundo es fundamentalmente audiovisual y los reclamos audiovisuales son constantes. Es fundamental que sepan traducir las imágenes. También es importante que conozcan el cine como hecho cultural colectivo. El acervo fílmico mundial está conservado en gran medida, está salvaguardado y ahora en donde las filmotecas tienen que poner su acento es en el patrimonio inmaterial que representan las salas de cine, la consideración del cine como hecho cultural colectivo que nada tiene que ver con una experiencia televisiva en casa. La defensa del patrimonio inmaterial de asistir a una proyección es ahora mismo donde nos jugamos los cuartos las filmotecas.

La Filmoteca Cántabra se ha dedicado básicamente a la exhibición. ¿Va a ampliar sus ámbito de actuación?

Es verdad que la Filmoteca ha estado exclusivamente enfocada a la exhibición, pero esa es una de las patas del banco. También es cierto que había una línea, que para mí es de menor interés, de películas comerciales que se podían ver en las salas de cine. Considero que no debemos recogerlo porque el reto de una Filmoteca es también que las salas estén llenas. No podemos entrar a una competencia tan evidente. Trato de que los estrenos sean inéditos, con un interés cinematográfico evidente y merezcan ser vistos.

Una filmoteca también es un repositorio para la restauración y conservación del legado. ¿Van a entrar en este área?

Hemos iniciado un programa de recuperación de producciones Súper-8, de películas amateur. Tenemos mucho material que estamos digitalizando. Queremos trabajar no solo digitalizando esta 'cara B' de la oficialidad. Me gusta porque era lo que no se veía, lo íntimo. Es muy importante desde un punto de vista social porque nos dice qué grababan las personas. Este es el primer paso. También nos llegan películas en 16 mm que recibimos por los canales de la Filmoteca en la región, creando una red de cómplices.

Si alguien tuviera un material que quisiera ofrecer, ¿puede hacerlo? ¿Está abierto a material no narrativo?

Sí, pueden traerlo y está abierto a todo tipo de cosas. Obviamente en Súper-8 se hacían películas de ficción pero me interesa ver qué grababan las personas: cumpleaños, citas familiares, tiempos muertos también. Una familia en la playa con un bebé jugando en la arena me parece precioso.

¿Disponen de espacio para la conservación?

Hemos adaptado espacios para la conservación y catalogación. Las personas que quieran, en todo caso, pueden quedarse con el material original. Nosotros nos quedamos con el digitalizado. Lo que queremos es que no se pierda. También nos interesan las películas 'industriales', que son ahora mismo las que más peligro corren de perderse porque están a la cola de la conservación. Tanto el cine amateur como las películas de carácter industrial corren el riesgo de perderse y tienen un valor importante como registro.

¿Actúan solos o están tejiendo redes colaborativas?

Hemos tejido una red de intereses muy fuerte con la Cantabria Film Comission, con la que hemos impulsado las jornadas DCP (Diálogos de Cine y producción), que creamos porque vimos los intereses profesionales de lo audiovisual en Cantabria. Vienen especialistas a hablar de financiación, coproducción, etc. Por cierto, con mucha aceptación. Hemos tenido en cada jornada a 60 personas para escuchar a gente de primer nivel. Ahora viene DCP 3 en donde abordaremos las ayudas disponibles con un director que vendrá a contarnos su caso. Y habrá un importante avance en estos DCP porque tendremos una persona muy importante en el mundo de los 'pitching' (cómo vender una idea, guion o proyecto). Es un trabajo que nos apasiona.

¿Hay cantera cinematográfica en Cantabria?

Sí. El catálogo de cortometrajes de Cantabria de este año contiene trabajos magníficos. El mundo del cine es muy difícil y si no te dan un Goya no quiere decir que no tengas calidad, porque hay otro tipo de factores. Yo creo que hay gente con talento y por ello hemos decidido apoyarla.

Ahora que han pasado unos meses, ¿cómo fue su aterrizaje en Santander? Hubo bastante polémica con el cese del anterior director, incluso con un manifiesto de apoyo en prensa.

No me enteré mucho ni creo que sea algo en lo que deba indagar porque no es de mi incumbencia. Poco puedo decir de lo que sucediera antes de mi llegada. Yo quiero mostrar mi línea y mi trabajo.

¿Ha tenido algún contacto con el equipo anterior?

No.

Al renunciar al cine comercial, ¿no teme que eso repercuta a la baja en la taquilla y en la afluencia de espectadores?

Yo me siento muy respaldado. El proyecto que estoy impulsando fue por el que estoy aquí, aparte de la valoración de méritos. En cuanto a cine clásico, en cuanto a espectadores, no hemos bajado y en cuanto al cine comercial entre semana no proyectarlo hace también que haya menos gasto y se equilibre con la reducción de ingresos. Mi apuesta es una apuesta de fondo. El 'feedback' de las personas cuando salen de la sala es muy positivo y nos dicen que les encantan las películas que han venido a ver. La Filmoteca debe ser un lugar de descubrimiento, debe ser un sitio de confianza por el que el espectador venga porque se ha programado. Es muy confortable saber a lo que vas, como a una película de Woody Allen, pero a mí me gusta una filmoteca que desafíe, que descubra a la ciudadanía nuevos directores y nuevas formas de ver cine.

Es inevitable que le pregunte en qué estado se encuentra la investigación sobre el presunto desvío irregular de fondos de la taquilla en la anterior etapa.

Desconozco la situación.

¿Pero hay suficiente control de los ingresos de taquilla?

Sí, por supuesto, está controlado.

La Filmoteca es una filmoteca regional y no todo es Santander...

Estoy muy contento. Ayer estuve en Val de San Vicente y Galizano porque me propuse recorrer todas las sedes donde proyectamos porque es importante ver cómo funciona en cada localidad y ponerle caras. Yo he querido hacer una programación este año autoral, pero sin excesos, poniendo cosas intermedias. Entre Marvel y lo experimental hay muchos escalones intermedios y para ir de un sitio a otro tienes que ponerlos. El 'feedback' es muy positivo. Hemos aumentado de forma considerable la asistencia a las proyecciones en todos los municipios y eso para mí es una satisfacción enorme.

Este año incorporamos nuevos municipios como Ampuero o Val de San Vicente y vamos a tener algunas sorpresas con presentaciones de algún autor cántabro y más cosas en los municipios y así mostrar una cercanía mayor. Aunque estemos en Santander, pensamos en ellos y queremos ofrecerles lo que tenemos para Santander. No solo va a haber programación estable, sino también presentaciones.