El próximo 16 de noviembre, a partir de las siete de la tarde, la Fundación Marcelino Botín en Santander acogerá el espectáculo 'Canasteros' de la compañía flamenca Sentidos. No es un espectáculo más. Se trata de la celebración del Día Internacional del Flamenco, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, y también de la puesta de largo de la Asociación Contigo Creando, que preside Estrella Jiménez, vinculada a la Plataforma Romaní. Ella lleva trabajando desde hace 10 años en el campo de la integración social, impartiendo talleres en colegios e institutos, acudiendo a jornadas dentro del área de la salud y organizando iniciativas culturales que fomenten la creatividad. La del día 16 será la actividad más visible hasta ahora tras un largo caminar.

¿Cuándo se creó la Asociación Contigo Creando y qué fines persigue?

La asociación se crea en el año 2014 con el nombre Rom Romi, por la necesidad de trabajar con la juventud gitana. En el año 2020, como socia fundadora y perteneciente a la junta directiva de Rom Romí, comento la necesidad de incorporar actuaciones en otras áreas no trabajadas hasta el momento. Y es cuando se produce un cambio de junta directiva, siendo yo elegida presidenta, así como un cambio de estatutos modificando su nombre a Asociación Contigo Creando. Se ampliaron sus fines incluyendo la cultura, el emprendimiento, el voluntariado y la innovación educativa para potenciar los talentos individuales a través de la cultura, el arte y el emprendimiento; fomentar la investigación; promover y difundir la historia y cultura del pueblo gitano; organizar encuentros culturales de diferentes nacionalidades; y desarrollar actividades en defensa de la igualdad de los derechos y oportunidades.

¿Cómo llegó usted a presidir esta asociación?

Como ya he dicho, sentí la necesidad de dar un cambio y ampliar los fines de la asociación. Me reuní con los fundadores del movimiento asociativo gitano en Cantabria y les comenté mis inquietudes. Ellos lo vieron bien, puesto que innovaba en áreas en las que no se trabajaba hasta ahora. De esta manera, se produjo una modificación de junta directiva y de sus estatutos. Así fue como llegué a la presidencia de esta asociación.

El día 16 se celebra por primera vez en la capital Cántabra el Día Internacional del Flamenco. ¿Qué importancia tiene ese hecho?

Tiene una gran importancia porque es un día de celebración para toda la población, un día para compartir juntos. Es un día especial para el pueblo gitano y para el pueblo no gitano puesto que es un encuentro intercultural que pretende mostrar el enriquecimiento mutuo del mestizaje cultural, al mismo tiempo que se promueve el respeto y la tolerancia hacia otras culturas, dándole importancia a la aportación conjuntas de todas ellas y creando así un entorno multicultural.

¿Y qué importancia tiene este evento para la comunidad gitana?

La población gitana ha tenido una gran aportación a la cultura de España. Sin embargo, este hecho es desconocido por la mayoría de la población. Un ejemplo claro es su aportación al flamenco, reconocido por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Gracias al trabajo que hicieron los gitanos y gitanas artistas que salieron de España a mediados del siglo XX, España fue conocida como la cuna del flamenco. Y este hecho, entre otros, es ampliamente desconocido. Y por eso la importancia de la celebración de este Día Internacional del Flamenco.

Hableme de la compañía flamenca Sentidos...

Es una compañía formada por profesionales altamente cualificados con mas de 12 años de experiencia, los cuales fueron formados en la prestigiosa Academia Amor de Dios de las Bellas Artes de Madrid efectuando sus estudios como bailaores y coreógrafos. Fueron enseñados por los mejores maestros del momento. Imparten en su centro formación sobre todos los compases y palos de flamenco, ya que tienen clases especializadas para ello. También imparten clases de sevillanas, rumbas y canto.

¿Cómo es el espectáculo 'Canasteros' que traeran a Santander?

El espectáculo 'Canasteros' de la compañía Sentidos trata de cantar el flamenco desde sus orígenes. En este espectaculo se enseña la riqueza de los bailes castellanos, flamenco estilizado, árabe y el baile flamenco gitano. Dichas danzas son llevadas a cabo al compás de tangos, fandangos, alegrías y soleáa. El espectáculo trata de hacer entender que el flamenco tiene influencia universal, que los gitanos son los guardianes, transmitiéndolo de padres a hijos. El pueblo gitano ha hecho del flamenco su forma de vida, siendo los guardianes del cante flamenco para que no se pierda su pureza y esencia. Es un paso por el tiempo con poesía que expresa muy bien cómo los gitanos sentían el flamenco y por qué cada palo es expresión de sentimientos tristes y alegres... El espectáculo contiene varios palos del flamenco cómo la alegría, soleá, bulería y seguiriya, además de unas sevillanas propias del cantaor de la compañía.

¿Hay alguna otra actividad que la asociación este preparando para Cantabria?

Si, aparte de su labor diaria en la diversas áreas en las que trabajamos, estamos organizando un seminario para el mes de diciembre en el Palacio de la Magdalena sobre el emprendimiento como herramienta para la inclusión social y la igualdad.