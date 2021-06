Ceruti vuelve a alinearse con la oposición y responsabiliza a su socia Gema Igual de tener bloquedas las comisiones de investigación

Gema Igual (PP) es la responsable máxima de que no se convoquen las comisiones de investigación sobre las diferentes contratas que gestionan los servicios públicos del Ayuntamiento de Santander y es la única persona que también puede "desatascar" la situación convocando la Comisión de Administración y Participación Ciudadana para iniciar el proceso como se comprometió a hacerlo hace medio año.

La resolución del contrato de basuras de Ascán, pendiente del dictamen del Consejo de Estado

Esto no lo dice un portavoz de la oposición en el Consistorio sino el socio de gobierno del PP, concretamente el portavoz del Grupo de Ciudadanos, Javier Ceruti.

Ceruti ha dicho este martes que sigue estando en el Ayuntamiento, no para "blanquear" la manera de gestionar del PP, sino para cambiar las cosas, entre ellas el esclarecimiento de qué ha ocurrido con contratas que, como la de recogida de basuras, han ocasionado un quebranto de siete millones de euros, según dictaminó la Intervención municipal.

La situación de esta y otras contratas ha llevado a todos los grupos a pedir la convocatoria de comisiones de investigación, pero como reglamentariamente el Pleno no tiene esta competencia hay que cambiar su reglamento primero. Para hacerlo, la alcaldesa se comprometió en noviembre a tener listo en dos semanas un informe jurídico que marcara una hoja de ruta de los trabajos en la Comisión de Administración y Participación Ciudadana. Ha pasado medio año y no se tiene noticia ni del informe ni de la convocatoria de la comisión. De ahí que Ceruti eche la culpa a su socia de gobierno, la alcaldesa Igual.

Para enrarecer más las cosas, se ha sabido hoy que el preceptivo informe del Consejo de Estado, a solicitar para la resolución del contrato de Ascan-Geaser, también se hará esperar. El plazo de tres meses para solicitarlo expiró en navidades sin que se hiciera. Ahora el Ayuntamiento ha de desistir del procedimiento y solicitar uno nuevo, con nuevo plazo. En este nuevo plazo "el interesado [en referencia a Ascan-Geaser, adjudicatario de la contrata de recogida de residuos y limpieza] hará todo lo posible por retrasar la tramitación dentro de sus derechos en el trámite administrativo".

Todo esto lo ha enmarcado Ceruti en una situación de parálisis y en los incumplimientos de los acuerdos del pacto de gobierno PP-Cs.

Ceruti comparte "las críticas de la oposición sobre situación de parálisis" de la puesta en marcha de las comisiones de investigación", ha dicho. Entendemos y compartimos críticas oportunas y justificadas", que se han "trasladado al socio de gobierno que es el que tiene competencia exclusiva para desatascar el tema".

Al tiempo, el portavoz de Cs ha recordado que su formación siempre se ha opuesto al modelo de comisión de investigación "ultrasecreta" del PP, reduciendo al máximo el alcance externo de debates y comparecencias.

Quien ha de mover ficha es el PP Javier Ceruti — Portavoz de Cs

Ceruti no ha dejado pasar la ocasión de decir que si la adjudicataria del contrato de basuras ha sido sancionada lo fue por la intervención de Cs y que gracias a su formación también se está impulsando el proceso de esclarecimiento público de las deficiencias en la gestión del servicio.

"Si no hubiéramos estado nosotros, tengan la seguridad de que no se habrían ejecutado", ha sostenido Ceruti, apuntando además que su grupo ha promovido la resolución del contrato, "que seguro que no se hubiera promovido si no hubiéramos estado nosotros en el equipo de gobierno".