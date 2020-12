La resolución del contrato de basuras de Ascán, pendiente del dictamen del Consejo de Estado

La resolución del contrato de basuras que gestiona Ascán podrá estar consumada la próxima primavera después de que una Junta de Gobierno Local extraordinaria confirme este martes la mismay a expensas del pronunciamiento de un dictamen del Consejo de Estado. El procedimiento de resolución ha continuado su marcha después de que los servicios técnicos de Medio Ambiente, de quien depende la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria, haya rechazado las alegación de la UTE contratista.

Javier Ceruti, portavoz del equipo de gobierno PP-Cs, ha dado cuenta de esta decisión momentos antes de que se reúna el órgano de gobierno municipal. La Junta, ha dicho, ratificará la resolución del contrato tras desestimarse las alegaciones de la contratista, Ascán Servicios Urbanos (ASU)-Geaser.

Aparte de confirmar su decisión por incumplimiento reiterado de las condiciones del servicio, el Ayuntamiento aprobará solicitar dictamen previo al Consejo de Estado. A la espera de que este órgano consultivo se pronuncie, lo que se estima ocurra en unos tres meses, quedará en suspenso el acuerdo de resolución. Asimismo, la adjudicataria podrá recurrir el acuerdo de la Junta.

Los informes técnicos municipales han confirmado la existencia de incumplimientos del contrato "de suficiente gravedad como para instar la resolución", ha comentado el portavoz. Habrá que esperar a ver qué dice el Consejo de Estado, adelantar acontecimientos no tiene mucho sentido, y una vez que lo haga, se irán tomando las siguientes medidas administrativas para conseguir lo que hemos solicitado desde las instancias políticas en atención a los informes técnicos", ha indicado Ceruti.

En caso de que "no haya ningún contratiempo del Consejo de Estado" al respecto, se declararía la resolución del contrato y la concesionaria tendría opción de recurrirlo, es decir, "no sería de ejecución inmediata porque normalmente recurrirá, como lo ha hecho en primera fase", ha advertido el concejal.

El proceso de resolución va de este modo encaminado a una judicialización, visto que los recursos administrativos no prosperan. Ascán ya está recurriendo en los tribunales las sanciones que le ha impuesto hasta ahora el Consistorio y presumiblemente haga lo mismo cuando la resolución de la contrata sea firme. Esto no impedirá al Ayuntamiento ir preparando un nuevo pliego de condiciones para volver a concursar la contrata en 2021, aunque Ceruti no se mostró muy seguro hoy sobre si este trabajo se está realizando.

El nuevo pliego para la adjudicación del servicio "debe estar preparándose ya" ha dicho Ceruti, quien ha añadido que "se ha aprendido mucho de los problemas que ha generado la redacción del pliego anterior", por lo que "se tendrán en cuenta" de cara al próximo.

Hasta que se adjudique el nuevo contrato, ofrecerá el servicio la actual contratista, incluso aunque se produzca la resolución, porque se trata de un servicio esencial y tienen la obligación de mantenerlo, como ha ocurrido con Parques y Jardines.

En este caso, el Ayuntamiento pagaría el servicio "en función de lo que hicieran", no de lo establecido en el contrato