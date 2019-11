La banda de jazz Max Ionata Trío recala este miércoles en Santander

El grupo Max Ionata Trío, formado por el tenor Max Ionata, el batería Martin Andersen y el contrabajo Jesper, protagonizará este miércoles 13 de noviembre la noche de jazz del Rvbicón a las 21.30. Las entradas tendrán un coste de ocho euros.

Con un alto nivel instrumental, este trío interpreta música original con una base rítmica mezclada con inspiraciones nórdicas. El saxofonista italiano y sus dos compañeros daneses acaban de finalizar su gira en Italia y llegan a España para presentar material de su nuevo disco, que verá la luz en 2020.

El Dexter Gordon italiano

Max Ionata nació en 1972 y es considerado uno de los mejores saxofonistas italianos del mundo del jazz contemporáneo. Durante su carrera musical ha publicado más de 70 álbumes y ha colaborado con varios músicos internacionales. En los años 2012 y 2013 recibió el premio Jazzit Award como mejor saxofonista italiano.

Además del éxito obtenido en su país natal, el italiano también ha cosechado un gran triunfo en el extranjero, sobre todo en Japón, donde la destacada revista 'Jazzlife' ha dicho de él que ''es uno de esos saxofonistas que abrieron una nueva frontera en el jazz''.

El discípulo de Niels-Henning Orsted

El compositor, contrabajista, productor y educador Jesper Bodilsen (Dinamarca, 1970) fue alumno del legendario Niels-Henning Orsted Pedersen. Desde que abandonó el conservatorio en 1997, el músico no ha dejado de hacer giras, publicar álbumes y componer. Mientras tanto, el artista también daba clases en conservatorios daneses.

Bodilsen ha grabado discos con los tríos formados junto al pianista Stefano Bollani y el batería Morten Lund, y con el pianista Marco Mezquida y el batería Martin Endersen. En el año 2004 recibió el premio Django d'Or como intérprete del año, y en 2012 fue nombrado presidente de la Asociación Danesa de Jazz.

Andersen, un referente europeo

Martin Maretti Andersen es un baterista y percusionista danés encaja que encaja estilos y entornos diferentes. Su potente y expresiva interpretación le han convertido en uno de los bateristas de referencia en Europa. Además de músico, Andersen es profesor de batería en la Academy of Music and Dramatic Arts of Southern Denmark y en el Rhythmic Conservatory de Copenhague.