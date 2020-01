ACPT denuncia la "incapacidad" de PRC-PSOE para ejecutar el presupuesto

La Asamblea Ciudadana por Torrelavega denuncia una vez más la "incapacidad" del equipo de gobierno PRC-PSOE para cumplir con los presupuestos que ellos mismos aprobaron, que según asegura "solo han sido capaces de ejecutar un 18,72% del capítulo de inversiones".

"La falta de gestión es uno de los grandes problemas que arrastra Torrelavega", sostiene la ACPT, que considera que para que esto cambie, "lo primero" que hace falta es "que la mayoría de miembros del equipo de gobierno se fuesen para su casa por jetas, vagos e inútiles".

"Inmediatamente después, se deben aprobar unos presupuestos reales antes de comenzar cada año para que dé tiempo a ejecutarlos, reforzando el departamento de contratación, agilizando los informes entre departamentos, haciendo un seguimiento de los mismos y sobre todo, trabajando", afirma ACPT en un comunicado de prensa.

El presupuesto de 2019 se aprobó de forma inicial el 13 de septiembre y de forma definitiva el 23 de octubre pasado. La ACPT explica que para inversiones contaban con un presupuesto de 19,6 millones, procedentes en su mayoría de los más de 16 millones del remanente que se arrastra de años anteriores y de los 3,3 millones correspondientes al año 2019.

Añade que las obras que se han pagado con el capítulo de inversiones de 2019 "se venían arrastrando desde hace varios años" y "son viejas conocidas de todo el mundo por los años que se lleva hablando de ellas y los titulares de prensa que han generado".

"Un Ayuntamiento como el nuestro no se puede conformar con la ejecución de poco más de seis obras de mediano volumen en todo un año. Este Ayuntamiento tiene que ser más ambicioso y sobre todo teniendo obras pendientes tan importantes y que se tenían que haber ejecutado en el año 2019", subraya.

Así, cita obras y demandas vecinales tan importantes como el aparcamiento en altura de la Carmencita, el centro Cívico de Sierrapando, los locales para la tercera edad en La Inmobiliaria, el área de autocaravanas, la pasarela sobre el río Besaya, las cubiertas de la pistas deportivas de Nueva Ciudad y del colegio de Tanos, los accesos al barrio Covadonga, la remodelación de la plaza de este barrio y el arreglo del Palacio Municipal.

"Torrelavega no se puede dar el lujo de tener pendientes de invertir 16 millones de euros. No podemos exigir que inviertan otras administraciones si el Ayuntamiento no invierte sus propios recursos. Este equipo de gobierno en lo único que gasta el dinero es en pagar las sentencias judiciales que pierde, que por desgracia suelen ser la mayoría", concluye.