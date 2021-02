"Yo no tuve ningún muerto en la contienda pero todos, todos, son mis muertos"

Gloria Ruiz (Casar de Periedo, 1942), poeta y escritora, es un referente cultural en Cantabria. Fundadora y directora de la extinta galería de arte Puntal 2, a lo largo de su carrera ha organizado numerosas exposiciones y ciclos de conferencias. Entre otros, es autora de los poemarios Versos de amor y muerte (1977), Pieles sin retorno (1981), La raíz del alba (1981), Alitaki (1985), Palabras de perfil (1989), De sombras (y alguna penumbra) (1999), y de las novelas Traslúcida de luna y Mujeres que caminan sobre hielo. Está incluida en diversas antologías, como Voces poéticas de Cantabria (2005) o Poesía del medio siglo en Cantabria (2006). Recientemente ha recibido el Premio Honorífico de las Letras 'Ciudad de Santander', que, si la pandemia por coronavirus no impide su celebración, le será entregado en los próximos meses.

El Ayuntamiento de la capital de Cantabria le ha concedido el Premio Honorífico Ciudad de Santander. ¿Qué sentido ve a los premios?

Siento agradecimiento y sorpresa. Debieran ser un acicate para seguir. Pienso en los escritores jóvenes, es a ellas y a ellos a quienes me refiero. Se necesitan voces y que no decaigan los ánimos, ahora menos que nunca.

Usted siempre se ha significado por su posición en dos campos concretos: el feminismo y la memoria histórica. Sobre este último aspecto, me gustaría conocer cómo evalúa la aplicación de la ley en Cantabria, teniendo en cuenta que hay municipios que todavía mantienen símbolos franquistas en su callejero y en sus monumentos.

Existe una Ley de Memoria Histórica y hay que hacerla cumplir y donde se conserven indicios, que los hay, lo sé, de la dictadura, con la ley en la mano se puede, y se debe, exigir su cumplimento.

Las heridas no se reabren, están abiertas, no nos van a confundir

¿Qué les diría a los que afirman que la Memoria Histórica solo consigue reabrir heridas y por lo tanto altera la paz social?

Las heridas no se reabren, están abiertas, no nos van a confundir.

¿Cabe equidistancia entre los dos bandos a la hora de evaluar lo que ocurrió durante y después de la Guerra Civil?

No existe equidistancia, ¿cómo se puede decir eso? El conflicto se inició con un golpe de Estado contra un gobierno, el de la República, legal y elegido por el pueblo. Eso debe explicarse bien y sin cansancio, empezando por las escuelas donde nunca se ha propuesto su estudio. Además, el dictador y sus adláteres tuvieron casi 40 años para seguir perpetuándose en un odio sin fin. Yo no tuve ningún muerto en la contienda pero todos, todos, son mis muertos.

En materia de derechos de la mujer, hay formaciones políticas que quieren acabar con la ley contra la violencia de género y sustituirla por una de violencia que abarque a hombres y mujeres, independientemente de su edad y de su relación. ¿Qué opina?

Los partidos, o gentes, que abogan por una ley común para hombres y mujeres sobre la violencia, ¿no leen la prensa? ¿No escuchan radios? Lo saben, ya lo creo que lo saben, luchan por incordiar a gobiernos más sensatos que ellos y que distinguen y sufren por los asesinatos machistas que siempre son demasiados y de los que no escapan los menores. A mí no me merecen ningún respeto por más que se diga que hay que respetar todo. Hay que respetar lo respetable y ellos no lo son. Son negacionistas de evidencias y promueven la crispación social.

Usted es una persona contenida en sus apariciones públicas. ¿Qué relación ha de tener un creador con la vida social de su ámbito cultural? ¿Cree que es necesaria?

La relación del creador con la intelectualidad debe ser la que cada una o uno determine. Hay una obligación moral de estar informado porque toda creación exige esto, ya que tenemos el deber de ser notarios que dan fe de lo que ocurre. Ello no determina, sin embargo, que haya que estar, como se decía. que ya no sé si se dice, en la "pomada". A veces es preferible preservarse y continuar manteniendo esa puridad que "cuida" nuestras voces.

¿Hasta qué punto cree que la actual pandemia afectará a su trabajo y la repercusión de su obra?

La pandemia es una terrible circunstancia que nos lleva a reflexiones tremendas pero necesarias. A lo peor estábamos carentes de estas inflexiones a las que ahora nos vemos abocados.