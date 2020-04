Revilla pide a Sánchez que no se lleve la desescalada desde Madrid: "Aquí hay actividades que podemos desbloquear sin riesgo"

El presidente de Cantabria ha pedido este domingo a Pedro Sánchez que la desescalada que permitirá ir recuperando la normalidad progresivamente tras las restricciones motivadas por el coronavirus "no se lleve desde Madrid" mediante "un comité de expertos" de allí.

"No se puede dejar al margen a las comunidades autónomas, que son las que saben mejor que nadie la situación de cada municipio o las actividades que se pueden desbloquear sin correr ningún riesgo", ha afirmado Miguel Ángel Revilla en una rueda de prensa telemática posterior a la conferencia de presidentes habitual de cada domingo.

Así pues, el líder del Ejecutivo autonómico ha enumerado una serie de propuestas a Sánchez relativas a permitir ciertas actividades que, a su juicio, en Cantabria no supondrían ningún peligro. En este sentido, ha defendido la apertura de comercios como librerías, tiendas de ropa o concesionarios de coches, guardando las distancias como se hace en los estancos o en los supermercados, puesto que no ve diferencia entre ir a unos y a otros.

Además, ha puesto el foco en actividades propias de la región y que no tienen por qué darse en otras comunidades, como el cultivo en huertas o ir a pescar con caña o en bote, a recoger setas o a hacer surf. "Su prohibición es incomprensible", ha manifestado Revilla.

"Son peculiaridades que se desconocen desde Madrid", ha resaltado, señalando que al presidente le han sorprendido algunas de ellas. Así pues, el presidente autonómico ha ahondado en la necesidad de que "los presidentes autonómicos pintemos algo".

De esta forma, el Gobierno de Cantabria plasmará todas estas peticiones en un plan de desescalada en el que comenzará a trabajar este lunes un comité del que forma parte el propio Revilla, junto al vicepresidente, Pablo Zuloaga, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, técnicos de Valdecilla y diferentes expertos, entre ellos un economista.

"El plan se aprobará esta semana sin duda", ha dicho el líder del Ejecutivo, quien ha confiado en que Madrid apruebe sus propuestas porque son "sensatas". La desescalada se tiene que llevar a cabo con el criterio de la realidad social y geográfica de cada comunidad", ha incidido.

Por otro lado, Revilla también ha reclamado que se autoricen las obras en viviendas, como reparaciones de fachadas, y que se reactive la adjudicación de obra pública, algo que no está permitido porque la Mesa de Contratación está paralizada. "No se entiende", ha dicho el presidente de Cantabria.

Respecto a las consecuencias económicas, el líder del Ejecutivo ha dicho que no van a "dejar a nadie tirado" ya que si fuera necesario, Cantabria recurriría al endeudamiento. En este sentido ha dicho que no habrá más reajustes presupuestarios de los llevados ya a cabo y anunciados recientemente, sino que las inyecciones económicas tendrán que venir en forma de ayudas de España y de Europa, resaltando que los impuestos de Cantabria que la Administración dejará de ingresar "no serán menos de 300 millones".

Al hilo de esto, Revilla ha anunciado que esta semana se aprobará el 'Plan de choque' que "no tendrá unanimidad por un partido" -el de la extrema derecha de Vox-, pero ha pedido apoyo a los otros dos grupos de la oposición, sobre todo al PP.