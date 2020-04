Revilla reivindica la "poca eficacia" del Senado tras acudir allí para pedir "explicaciones" sobre los fondos europeos

El presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, ha visitado este jueves el Senado para pedir "explicaciones" sobre cuál será la actuación del Ejecutivo central para con los fondos europeos. "Queremos saber si el Gobierno de España será quien decida de manera única dónde van a ir ese dinero, si se va a hacer un fondo autonómico o si se nos va a permitir endeudarnos", ha explicado.

Asimismo, el regionalista ha sido firme al advertir que "Cantabria no se va a resignar a que dejemos servicios sin prestar", en una clara alusión a que la comunidad no tiene previsto recortar en los mismos hasta que no haya una respuesta de Pedro Sánchez.

Precisamente, y tras no obtener una contestación de la ministra de Política Territorial, Carolina Darios, Revilla ha apelado a la "poca eficacia" del Senado. "Esta reunión de mandatarios autonómicos podría haber dignificado a esta Cámara para darle sentido", ha insistido después de reconocer que "faltaba" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y es que el dirigente cántabro pretendía con esta visita esclarecer si las comunidades autónomas podrán disponer de ese fondo, o bien si se podrán endeudar para poder dar los servicios que necesitan los ciudadanos. "Se evitarían muchos malos entendidos si se recobrara un diálogo entre las comunidades y el Gobierno en este lugar tan poco eficaz casi siempre", ha concluido Revilla.

Cabe recordar que el mandatario autonómico ya advirtió hace unas semanas de que Cantabria había dedicado una quinta parte de su presupuesto anual -2.500 millones de euros- a combatir la crisis del coronavirus. En ese momento, el político ya declaró que se habían gastado 450 millones de euros "porque el Ministerio de Sanidad no se había hecho cargo ni del 10% del material" gastado por la comunidad.