El PP lima diferencias con Cs sobre los espacios ferroviarios: defiende una participación pública aunque dice que no hay un "cheque en blanco" de ADIF

Quien esperaba un encontronazo entre los socios de gobierno en Santander, PP y Cs, en el debate este jueves sobre el futuro de los espacios ferroviarios tendrá que esperar mejor ocasión. La moción de Vox, en la que pedía soterramiento de vías, túneles y otras grandes actuaciones para la reunificación de vías lo puso fácil para que todos los grupos, exceptos Unidas por Santander, votaran al unísono en contra. La formación de Miguel Saro, en este sentido, se abstuvo.

Si estas semanas PP y Cs han divergido sobre los tiempos que restan para una opción definitiva a la reordenación, los populares han limado diferencias en el pleno al mostrarse partidarios como Ciudadanos de un proceso de participación pública. No obstante, ha advertido al resto de grupos de que no ha lugar a un "cheque en blanco" por el que ahora se pueda proponer cualquier idea de reordenación ya que hay condicionantes, sobre todo ferroviarios, y una financiación que no se sostendrá indefinidamente ni pagará cualquier ocurrencia. En este aspecto, socialistas y regionalistas han coincidido en que se tiene que tomar una decisión lo antes posible porque la financiación de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) puede perderse, algo que compartiría el Gobierno de Cantabria, que quiere que se trabaje en la zona antes de 2024.

El portavoz del Partido Popular, César Díaz, ha indicado que es cierto que otras ciudades hay proyectos similares con mayor financiación, pero ha matizado que se financian con plusvalías urbanísticas obtenidas del desarrollo de usos residenciales de los terrenos que se obtengan. El caso de Santander no es este, lo que sitúa a la capital en una situación excepcional en España pero que implica que no haya "una hoja en blanco" para que se pueda pedir lo que se quiera. "No hay un papel en blanco para dibujar lo que queramos -ha dicho-. Tenemos una hoja con condicionantes, ferroviarios sobre todo. Lo que hemos trasladado es que tenemos que seguir trabajando de forma más intensa con la comisión de seguimiento. Coincidimos en el proceso de participación, pero hay más".

A lo que sí se opone el Partido Popular es que se alejen las estaciones del centro de la ciudad, algo en lo que coincidiría con el Gobierno de Cantabria, cuyo consejero de Obras Públicas se opondría a sacarlas de donde están.

Javier Ceruti, concejal de Urbanismo y socio de gobierno por Ciudadanos, considera que el proyecto tal y como estaba ya no existe y que hay que preguntar a los ciudadanos qué desean y a los técnicos qué necesita. Luego, se hará un concurso de ideas que coincidirá en el tiempo con el modelo de ciudad que se obtendrá del proceso de participación públicas. Para Ceruti, estos procesos se pueden acortar de tal modo que en el verano de 2022 el modelo de ciudad y la convocatoria de concurso estén hechos y que la propuesta de ideas llegue a finales de dicho año. La propuesta que se elija será la que se muestre a ADIF y sobre la que se cerraría un acuerdo.

A diferencia de Díaz, Ceruti cree que hay más margen de maniobra con el Estado: "ADIF no se ha opuesto a nuestra propuesta -ha dicho en referencia al encuentro que mantuvieron en Santander-. No ha habido ninguna amenaza de romper la propuesta (de convenio). Tenemos un papel prácticamente en blanco. Hay que verlo con mente abierta y hay muchas posibles soluciones".

Otros partidos

Para los socialistas, la participación ciudadana es importante en actuaciones como esta pero "le pedimos que no espere al modelo de ciudad porque igual cuando llegue ha cambiado el equipo de gobierno y la concejalía de Urbanismo", en referencia al departamento del propio Ceruti y las malas relaciones que tiene con el PP. "No estamos a favor de la cobertura con la losa de hormigón pero hay que darse prisa" e ir avanzado con las conclusiones del proceso de participación ya hecho del Plan General. Tenemos los 185 millones ahora y deberíamos aprovecharlos", ha concluido.

Según el portavoz regionalista, José María Fuentes-PIla, las vías tendrían que seguir en superficie porque el soterramiento no parece viable económicamente. "Ni el PP ni el PSOE han hecho caso a Cantabria", ha dicho. A su juicio, el convenio actual no se puede ampliar sine die, por lo que tiene que "entrar la pala" antes de 2024.

Para el portavoz de Vox, el proyecto es pobre y Santander debería ser más exigente, con un soterramiento de la llegada de los trenes a las estaciones. "A ver si por una vez pensamos en grande", ha dicho.

Coincidiendo con la necesidad de soterramiento ha estado el portavoz de Unidas por Santander (UxS), Miguel Saro, quien se ha mostrado contrario al alejamiento de las estaciones del centro de la ciudad.