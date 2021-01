El PSOE exige al PP de Santander que asuma responsabilidades políticas tras la nueva condena por el incendio del MAS

El PSOE en el Ayuntamiento de Santander exige al PP "responsabilidades políticas" después de conocerse la última sentencia relacionada con el incendio del MAS en la que el Consistorio tiene que indemnizar con 28.679 euros a la empresa adjudicataria de las obras (SIEC), así como al pago de las costas procesales por considerar "no ajustadas a Derecho" dos resoluciones de la Junta de Gobierno Local.

El portavoz municipal, Daniel Fernández, asegura que con este último fallo judicial "se desmonta completamente" el intento del Partido Popular de "desviar su responsabilidad" en el siniestro acusando a SIEC.

Y es que, Fernández ha destacado que "ya hay dos sentencias demoledoras contra la actuación del Consistorio" que demuestran que "en el PP todo se hizo mal" y que hasta la fecha "nadie ha asumido responsabilidades políticas por lo sucedido, aunque todos los santanderinos hemos pagado por ello".

De hecho, ha calificado de "injustificable y escandaloso" que a las pérdidas materiales tras el incendio en la madrugada del 20 de noviembre de 2017 "haya que sumar el descrédito del Ayuntamiento, que ha visto como la Justicia anulaba la multa que impuso a SIEC, que ahora le condena a indemnizar a la empresa y desestima además la resolución de contrato por las causas que alegó el Consistorio".

"Ya es hora de que la alcaldesa, Gema Igual, la exconcejala de Cultura, Miriam Díaz, y el concejal de Obras, César Díaz, asuman las consecuencias de este desastre, que den explicaciones a todos los vecinos a los que representan y a los grupos de la oposición que llevamos años exigiéndoles que no vuelvan a mirar hacia otro lado, ni intenten culpar a otros de sus negligencias", ha puntualizado.

Según Daniel Fernández, los dos concejales de Ciudadanos, que ahora forman parte del equipo de Gobierno, "tienen la responsabilidad de velar por el interés de la ciudadanía, cambiar la impunidad a la que está acostumbrada el PP desde hace décadas y exigir, junto al resto de fuerzas políticas, que el PP asuma sus responsabilidades".

Así se ha expresado hoy el portavoz socialista, quien ha recalcado que el Ayuntamiento deberá pagar a SIEC 28.679 euros en concepto del 6% de indemnización por las obras pendientes de ejecutar, además de las costas judiciales.

Asimismo, ha señalado que este último fallo también considera que la resolución de la Junta de Gobierno Local del 15 de marzo de 2019 por la que se inició el expediente para resolver el contrato "no se ajusta a Derecho".

También ha recordado que la sentencia dictada en el mes de abril, "que el Consistorio decidió no recurrir en base a unos informes jurídicos que nunca nos enseñó" anuló la multa de 46.000 euros que el Ayuntamiento había impuesto a SIEC tras el siniestro. Y es que el juez, Luis Acayro, estimó entonces que la empresa no incumplió ninguna de las medidas de seguridad y que no desactivó el sistema de detección de incendios sin el conocimiento de la Administración como alegó el Ayuntamiento de Santander.

Para Fernández, el hecho de que el equipo no Gobierno no recurriera esa sentencia "supuso admitir de hecho su propia negligencia en el incendio" y además "dejó clarísimo entonces, y la última sentencia lo corrobora, que el PP trató de desviar la responsabilidad a la empresa contratista de la reforma".

A juicio del portavoz del PSOE, la alcaldesa, Gema Igual, la exconcejala de Cultura, Miriam Díaz, y el concejal de Obras, César Díaz, únicamente plantearon un expediente sancionador "para escurrir el bulto de cara a las elecciones de mayo de 2019".

"Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio y ahora se demuestra que todo aquello fue una farsa absoluta y un intento de eludir sus responsabilidades a costa del dinero de todos los santanderinos", ha enfatizado.

Por último, Daniel Fernández ha aseverado que tres años después del incendio no se han podido calcular con exactitud las enormes pérdidas que el siniestro supuso para la ciudad", debido a la "indolencia" de aquel equipo de Gobierno que fue "incapaz" de elaborar un inventario de los bienes y del patrimonio cultural perdido en el Museo.

No obstante, según informes municipales, los socialistas afirman que los bienes asegurados estaban valorados en 83,2 millones de euros del edificio y otros 37,3 por el contenido, en suma 120,5 millones.