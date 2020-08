Revilla pedirá en la Conferencia de Presidentes "inyecciones económicas" con "rapidez" para combatir "la pandemia económica"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), pedirá en la Conferencia de Presidentes del próximo 4 de septiembre, un "esfuerzo coordinado" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para llevar a cabo, "con rapidez", "inyecciones económicas" que permitan hacer frente a la "pandemia económica" derivada de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, que, a su juicio, va a ser "terrible", y abordar la recuperación.

Para Revilla, en esta cita entre Gobierno y CC.AA, que será telemática, se debe hablar "menos" de la pandemia sanitaria y el virus y hay que "volcarse" en medidas que permitan afrontar la "emergencia económica" del país, según ha expuesto este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Y es que el presidente de Cantabria cree que la situación económica de España, sobre todo una vez que transcurra el verano, va a ser "terrible" y "tremenda" y considera que las previsiones del impacto de la misma que se han realizado hasta ahora han sido "a la baja".

Ha advertido que muchas empresas van a tener problemas para abrir una vez acaben los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y va a haber un nivel de paro comparable, o incluso, superior, al de la anterior crisis, la que se inició en 2007.

Revilla cree que se van a tardar "2 o 3 años" en volver a la situación que había en enero de este año, antes de que la pandemia hiciese su aparición.

Para el presidente cántabro, la duración de esta crisis económica se y en función de esas ayudas será mayor o menos el tiempo de recuperación.

Por ello, preguntará en la Conferencia de Presidentes si va a haber, "con rapidez", inyecciones económicas e insistirá en la necesidad de que los proyectos que reciban financiación de la UE "se pongan en marcha cuanto antes".

En este sentido, ha garantizado que "Cantabria va a hacer los deberes" y tendrá preparados para octubre --fecha que les han marcado-- los proyectos de la comunidad que optarán a recibir estos fondos europeos.

"Tiene que empezar a llegar ayuda económica para salvar esta situación, que va a ser terrible", ha advertido Revilla, quien, al menos, ha asegurado sentir "cierto alivio" al ver que Cantabria ha "salvado" --cree que "con nota"-- los meses turísticos de julio y agosto.

En cuanto a la pandemia sanitaria, Revilla cree que "seguro, seguro" se va a superar, aunque sigan apareciendo rebrotes. En este sentido, ha insistido en que "el horizonte es la vacuna" y confía en que para finales de año habrá una o varias que sean "sólidas". "La vamos a tener seguro", ha dicho.

En este sentido, ha vuelto a defender que la situación en Cantabria de los rebrotes es mejor que en el resto de España.

La cuarentena de los belgas tras viajar a Cantabria

El presidente de regional, también ha tenido tiempo para criticar ha criticado que Bélgica recomiende no viajar a Cantabria e imponga cuarentena obligatoria para viajeros llegados de la región cuando, a su juicio, no es un país que "pueda presumir demasiado" de su situación ante el COVID-19. Además de admitir que esto le parece "muy mal", cree que algunos países buscan "retener a la gente" dentro de sus fronteras "para que no gasten dinero fuera", algo que ve como una muestra de "egoísmo".

Para el presidente cántabro, hay países que, ante la situación económica que ha generado el COVID-19, buscan con estas recomendaciones y medidas "matar dos pájaros de un tiro": por un lado "denostar" a un país, algo que le parece "muy mal", y, por otro evitar que sus ciudadanos se vayan fuera a gastar su dinero.

Así lo ha dicho este viernes Revilla al ser cuestionado por la decisión adoptada el miércoles por las autoridades belgas de situar a Cantabria, y a otros territorios de España, en la lista 'roja' de territorios a los que exigirá cuarentena obligatoria y test médico para los turistas que regresen al país, que, según Revilla, presenta unos "índices" de la enfermedad "superiores" a los de España.

"Yo no sería capaz de salir a decir que la gente no vaya a ningún otro país. Todos estamos en el mismo barco", ha dicho Revilla que, ante posturas como la de Bélgica, la cual "no comprende", considera que no se puede "estigmatizar" a territorios por la situación del COVID-19 que pueda tener en un momento dado.

"Estamos todos en una situación parecida, unos más que otros. El que empezó más tarde pues a lo mejor lo tiene después. No podemos presumir de que nadie haya hecho las cosas extraordinariamente bien porque no es así", ha dicho Revilla que considera que, en esta situación, hay que ser "solidarios" ya que se está "ante un enemigo que no distingue de territorios ni de personas".