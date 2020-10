Santander permitirá a comerciantes y hosteleros ocupar plazas y otros espacios públicos para "no renunciar a consumir y vivir la calle"

Las plazas y espacios públicos de Santander podrán ser ocupados por establecimientos comerciales y hosteleros para dar respuesta a las pérdidas que se ocasionarán por las restricciones al consumo en espacios cerrados. El Ayuntamiento de Santander está estudiando el callejero de la capital para habilitar la calle como área de expansión de los establecimientos, una decisión que no será inmediata y que espera contar con la "comprensión" de los vecinos, según ha explicado este lunes la concejala de Turismo, Miriam Díaz.

No es la primera vez que el Ayuntamiento intenta desbloquear la ocupación del espacio público. Nada más concluir el confinamiento en junio, el Ayuntamiento ya barajó la posibilidad de ampliar o implantar terrazas, cerrando incluso la circulación en algunas calles, pero se encontró con la oposición vecinal y el intento no fraguó. En esta ocasión, el Ayuntamiento no habla de ocupar la calzada pero está por la labor de que los espacios públicos, según las conclusiones calle por calle que arroje el estudio que está realizando.

Dicho plan prevé la instalaciones de carpas y puestos, así como la celebración de eventos dinamizadores. Habrá dos grandes tipologías: los espacios que alberguen establecimientos todos los días; y los casos de "calles especiales" en que se permita la actividad de viernes por la tarde a domingo por la noche. La implantación será paulatina, en todo caso, iniciándose por determinadas calles, cuyo número se irá ampliando.

"Ocupación del espacio público"

La concejala de Turismo y Comercio ha explicado que se adoptarán "medidas de ocupación del espacio público", en el que se conjugará la circulación de viandantes por las aceras con la instalación de puestos comerciales y ofertas hosteleras y, por lo tanto, "sin renunciar a consumir y vivir la calle". Asimismo, ya se ha anunciado que se ocuparán plazas y otros espacios públicos.

El presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, ha saludado la noticia, dado que "visto como están las cosas hay que jugar con la calle". Cuevas también ha incidido en que esta medida conllevará inversiones por parte de los beneficiarios, que tendrán que correr con los gastos de instalación de estufas, peceras y biombos, entre otros elementos de mobiliario.

Díaz pidió "la comprensión de los vecinos", ya que se trataría de realizar "un esfuerzo colectivo para ofrecer una solución al sector empresarial".

Previsión de cierres y movilizaciones

La Asociación de Hostelería ha informado que la facturación del sector se ha reducido un 50% en el último mes sobre los datos obtenidos en 2019 y prevé que entre el 60 y el 70% de los negocios dedicados al ocio nocturno haya cerrado en febrero. Ampliado al conjunto del sector, los hosteleros calculan que, aproximadamente, uno de cada cuatro establecimientos cerrará sus puertas en el mismo período.

Las nuevas medidas que se están decretando al amparo del nuevo estado de alarma tendrán una repercusión negativa de entre el 15 y el 20% en la facturación, de tal modo que noviembre se iniciará con una expectativa de pérdidas del 60%, como mínimo, sobre el mismo mes del año pasado.

El presidente de los hosteleros fue menos preciso con las cifras de facturación del verano, que la propia Asociación considera que se saldó "bastante bien", si se compara con el verano de 2019, en que no hubo pandemia.

No se descarta que en las próximas horas los hosteleros establezcan medidas de presión como manifestaciones (ya han tenido lugar tres) u otro tipo de movilizaciones, así como la interposición de demandas, en Cantabria o en Madrid, contra las últimas medidas restrictivas. La Junta Directiva de la Asociación de Hostelería de Cantabria tenía intención de examinar estas acciones en una reunión prevista para este lunes.

Convenio con Hostelería

El Ayuntamiento de Santander acaba de suscribir con Hostelería un convenio por 30.000 euros, que financiará la contratación de una empresa especializada en riesgos que garantice a los usuarios de establecimientos hosteleros que estos reúnen todas las condiciones para un consumo seguro.