La tasa de incidencia a siete días en Cantabria alcanza el umbral a partir del cual Sanidad tomará más medidas restrictivas

La Consejería de Sanidad de Cantabria había avisado a finales de marzo que tomaría nuevas medidas restrictivas frente al coronavirus si la incidencia acumulada a los siete días superase los 75 casos por cada 100.000 habitantes. Dicho umbral se ha alcanzado este sábado, en una jornada en que, por lo demás, apenas cabe reseñar incidencias. No obstante la evolución de la COVID-19 no permite albergar buenas expectativas inmediatas: la incidencia acumulada a 14 días no baja y sigue en los 129 casos por 100.000 habitantes, mientras la incidencia acumulada a siete días ha subido el sábado cuatro puntos y ya se encuentra en el umbral del 75/100.000, a partir del cual se tomarán medidas.

El sábado se registraron en Cantabria 60 casos nuevos de contagio, menos que los 73 del día anterior. No obstante, el número de casos activos en la Comunidad sigue subiendo: son ya 1.154 (1.104 el pasado viernes).

En cuanto a la presión hospitalaria, la de tipo general sube en un par de casos y totaliza 84, con un 5,8% de ocupación; mientras la UCI baja en dos ingresados. Actualmente en Cuidados Intensivos hay 18 personas (16,8% de ocupación).

La distribución por hospitales es la siguiente: 53 personas están ingresadas en el Hospital Valdecilla; 13, en Sierrallana; 15, en Laredo; y tres en Tres Mares.

Acumulados positivos desde que se iniciara la pandemia y hasta el momento hay 27.487 personas (26.228 detectadas mediante prueba PCR y 1.259 a través del test de detección de anticuerpos), de las cuales 25.784 se han curado (94%). 549 han fallecido hasta ahora y 1.154 personas se consideran casos activos. El total de test practicados desde hace un año es de 516.633 (88.876 por 100.000 habitantes).