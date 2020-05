Cantabria pedirá el paso a fase 2 y el adelanto a fase 1 de caza, pesca y apertura de mueblerías

El presidente regional, Miguel Angel Revilla, ha confirmado este viernes que Cantabria pedirá el paso a la fase 2 de la desescalada, y volverá a insistir en adelantar a la fase 1 actividades como la caza y pesca deportiva, que espera que se puedan realizar a partir del lunes. Además, la comunidad autónoma solicitará la apertura de mueblerías, igual que pidió anteriormente con éxito la de concesionarios, y que se permita a los ciclistas salir de su municipio, entre otras cuestiones.

Así lo ha señalado a preguntas de los medios en una rueda de prensa sobre productos de Cantabria, tras asistir a primera hora a la reunión del Comisión de Desescalada del Gobierno de Cantabria.

Para Revilla, las normas de la desescalada ponen en evidencia "las enormes contradicciones" que se cometen "cuando las decisiones las toma un mando que desconoce la realidad territorial". Así, ha criticado por ejemplo que una familia que se va a comer a un restaurante con terraza a una zona rural no pueda dar un paseo después porque éstos se tienen que realizar dentro del municipio de residencia.

También ha insistido en que "lleva toda la semana intentando convencer" al ministro de Sanidad y al presidente de Gobierno de España de que "ir a pescar a la costa de Cantabria en una roca un jargo donde no hay manera de ver a 20 metros a nadie más", no es peligroso.

Revilla considera una contradicción que no se autorice esa actividad, cuando por el contrario se permite un tercio de feligreses en una iglesia, "por poner un ejemplo", y se pregunta que es más peligroso pasear por un pueblo al que has ido a comer o por el Paseo Pereda. "No sé cómo piensan. Hay cosas que no tienen sentido. El que escribe estas cosas ha tenido que hacer carreras psicológicas muy importantes", ha ironizado.

Otra de las peticiones de Cantabria es que los ciclistas aficionados puedan salir en bici de los límites de su municipio, especialmente en los de pequeño tamaño como Reinosa.

De cara a hacer valer esta "lista de peticiones", Revilla ha recordado que en el último Pleno del Congreso que aprobó la prórroga del estado de alarma se incorporó una enmienda del PNV que exige que haya una "cogobernanza" y que las próximas decisiones que se vayan tomando sean "compartidas".

"Ahora las comunidades autónomas tenemos voz y voto en estas cosas razonables, porque nosotros somos los primeros que queremos que haya seguridad en nuestro territorio, pero que haya un mínimo de coherencia en las decisiones que se toman", ha subrayado.

Cuarentena para los viajeros internacionales

Sobre la cuarentena de 14 días para los viajeros internacionales, Revilla considera que "no ha sido oportuno" adoptar esa medida "ahora" porque "ha creado una sensación como de que ya no se va a poder viajar".

En todo caso, confía en que sea "coyuntural" y solo se aplique hasta el día 23, fecha en la que "en teoría" hay que "levantar" las restricciones de movilidad. De lo contrario, "no tiene explicación", ha dicho Revilla, quien ha señalado que "tenemos que entrar en esa nueva normalidad que supone que haya movilidad dentro de España y de fuera.