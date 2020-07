Medio millar de trabajadores de Sniace participan en una silenciosa manifestación por la unidad productiva

La protesta ha partido a las 19.00 horas de la fábrica y se ha desarrollado con sus integrantes portando mascarillas y divididos en varias filas indias para reducir el riesgo de contagios de coronavirus, colocadas detrás de una gran pancarta con el lema 'Sniace por la unidad productiva', sostenida entre otros por el presidente del comité de empresa, Francisco Plaza.

El recorrido ha partido de Sniace y ha transcurrido por el 'Puente de los Italianos', la Avenida de Solvay, la calle José María Pereda, la Plaza Mayor y La Llama, desde donde ha bajado por Julián Ceballos hasta el Bulevar Demetrio Herrero para concluir junto al Palacio Municipal.

Desde su salida los trabajadores han permanecido en silencio, que solo se ha interrumpido por algunos aplausos de los propios integrantes de la manifestación a su paso por la recta de Barreda, al cruzarse con personas en las terrazas de los bares, y a su llegada a la 'rotonda del Donuts'.

Ya al pasar por la calle José María Pereda se han escuchado algunos gritos de "que viva la lucha de la clase obrera" y "Sniace unida por la unidad productiva", seguidos por unos "unidad obrera" y "obreros unidos jamás serán vencidos" al llegar al Bulevar Demetrio Herrero.

Además del escaso alboroto también ha habido menor presencia de autoridades políticas que en las anteriores concentraciones de Sniace. En este caso, han acudido algunos concejales del PSOE y del PP de Torrelavega, encabezados los primeros por la secretaria de Organización del PSOE y portavoz parlamentaria del partido en Cantabria, Noelia Cobo.

Una vez finalizado el recorrido y ya frente al Palacio Municipal, el presidente del comité de empresa de Sniace ha leído un manifiesto en el que ha reivindicado una vez más, como ya lo han venido los trabajadores en varias ocasiones, la última en la anterior manifestación que tuvo lugar el 29 de junio, que se mantenga la unidad productiva si se produce la venta de la fábrica y que el comprador contrate a los empleados que han perdido su trabajo.

"Ese es el objetivo y ni mucho menos está garantizado", ha dicho Plaza recordando que tras el cierre de la fábrica se han destruido unos 700 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos, a los que había que añadir el efecto económico sobre otras empresas que surtían a Sniace, como Lignotech Ibérica, que según ha avanzado plaza también irá a liquidación.

"NINGUNA OFERTA"

Además, ha recordado que esta semana en el Debate del Estado de la Región el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, insistió en que Sniace "no estaba perdida" y aunque "coinciden con él en este deseo", de momento "solo hay peticiones de información" de empresas y grupos de inversión y eso "no quiere decir qu al final todas ejerzan una opción de compra". De hecho, de momento "no hay ninguna oferta", ha aclarado.

Por ello, ha pedido a los políticos, y en concreto al Gobierno de Cantabria y al Ayuntamiento de Torrelavega, colaborar e "implicarse con hechos o propuestas", y ha dicho que "mejor aún" si éstas se conocieran antes de la posible compra, porque sería "un aliciente más" para los compradores.

También ha indicado que "no hay nada nuevo" en lo referente a los asuntos que influyen a los trabajadores dentro del proceso de liquidación y que, de seguir así, se pondrán en contacto a finales de este mes con las administraciones para preguntar si hay alguna información relevante.

Por último, ha hecho un llamamiento para asistir a la concentración que han convocado mañana a las 12.00 horas diferentes colectivos para defender los servicios públicos en las plazas de los ayuntamientos de Santander y Torrelavega.