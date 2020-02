El PRC pregunta si el Ayuntamiento ha pedido a Madrid la retirada del espigón de la Magdalena

El Grupo Municipal Regionalista de Santander quiere saber si en la reciente carta que ha enviado la alcaldesa, Gema Igual, al Ministerio de Transición Ecológica solicitando el relleno de arena en la playa de la Magdalena, ha incluido las peticiones de retirada del espigón construido en dicho arenal y de cesión del edificio de Rema para un centro multifuncional del surf.

Este jueves, los regionalistas han registrado una petición de información respecto a si en dicho escrito también han sido incluidas estas peticiones junto con el relleno de arena, o en su defecto, si hay existido cualquier otro tipo de comunicación para tratar dichos asuntos, a raíz de la conformación del nuevo Gobierno de España.

En un comunicado, el PRC ha recordado que ambas peticiones fueron aprobadas en los plenos de julio y agosto. Una instaba a la retirada del espigón construido y la reversión a su estado anterior, así como a la inmediata ejecución de los rellenos de arena para garantizar el uso de la playa en unas condiciones adecuadas durante todo el año, especialmente en verano.

Y la otra a solicitar a la mayor brevedad al Ministerio de Transición Ecológica la cesión del edificio Rema con el fin de crear un centro multifuncional del surf ya que se trata de un edificio emblemático cuya titularidad es de Costas, que actualmente tiene intención de derribarlo.

Para el portavoz regionalista, José María Fuentes Pila, dadas las declaraciones de la regidora estos dos asuntos, "no deben de ser de especial interés ni urgencia para el equipo de Gobierno puesto que no ha hecho mención alguna de los mismos en ese escrito enviado a la ministra".

Por ello espera que, aunque no haya sido en esta misiva, las peticiones sobre estos dos asuntos "ya hayan sido formuladas" o, en todo caso, en la próxima reunión que mantendrá con la titular del área en Madrid, la alcaldesa vaya "con los deberes hechos" y "no se le olvide tramitar estos acuerdos plenarios para que cuanto antes sean una realidad y no siga dilatándose en el tiempo su tramitación".