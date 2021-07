Viva Suecia es la banda murciana que se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes del panorama alternativo español, sobre todo desde el lanzamiento de su EP 'El Milagro', o los singles ‘La voz del presidente’ y ‘Parar la Tierra’, dos temas que, en sus pocos días de vida, se han convertido en hits del indie nacional, una "oda al verano y la vida", como afirma su cantante Alberto Cantua. Además, han comenzado una gira que hará parada este martes 27 de julio en Santander, dentro del festival Magdalena Deluxe, compartiendo escenario junto a Sidonie.

En 2020 planteaban unos shows para presentar 'El Milagro' que cayeron por culpa de la COVID-19. ¿Cómo se han reconstruido? ¿De qué manera afrontan ahora conciertos como el de Santander?

Estábamos inmersos en una gira eléctrica bastante ambiciosa con un equipo grande, un planteamiento de banda grande, y todo se truncó por la pandemia. Tuvimos que hacer un nuevo planteamiento, fue una gira híbrida con un formato semiacústico, y tuvimos muy presente intentar mantener todos los puestos de trabajo. Ahora, este año hemos decido ir con todo, porque nosotros como público lo pensamos y creímos que había que seguir con el formato eléctrico, si la gente tenía que estar sentada o con mascarillas nos daba igual, porque la responsabilidad de animar a la gente era nuestra y queríamos que los fans nos vieran tocar dándolo todo, con las pilas cargadísimas. Esta gira es mejor que la que hicimos antes de la pandemia, va más rodada, hemos ensayado muchísimo, hemos perfilado algunas cosillas que teníamos por ahí, así que va a ser incluso mejor.

Van a compartir escenario con Sidonie.

Va a sonar a topicazo, pero creo que en Santander es de las ciudades donde más me gusta tocar. Hemos hecho amigos aquí de tanto ir, nos encanta su paisaje, su comida, siempre está en nuestro calendario. Santander se ha convertido en una de nuestras ciudades fetiche, y si encima compartimos espacio con Sidonie, que son buenísimos y además colegas, pues va a ser una noche increíble.

La inquietud e incertidumbre que se vive ahora mismo, ¿se ha convertido en un impulsor de la creatividad o en un obstáculo para componer?

Hubo unos meses raros no solo en nuestra disciplina, sino algunos amigos escritores con los que hablaba y coincidían en que estábamos todos en el mismo punto, en que no era el momento para presionarte, para crear. Aunque parezca que en una circunstancia tan extrema deben de salir cosas creativas, yo creo que salen más una vez las has asumido. Era un momento para sobrevivir mentalmente más que para crear. Una vez que asumimos un poco la situación que vivimos, nos fuimos a una casa en medio del bosque en la Sierra del Segura, alejados de todo, y fue donde ha fluido todo. De hecho de ahí salió el single de 'La voz del presidente' y otros temas que creo que están a un nivel muy alto.

¿De dónde vienen las influencias musicales que asoman por los contornos de 'El Milagro'?

Salimos un poquito de la zona de confort en 'El Milagro' en el sentido de intentar no ceñirnos a un solo estilo, a ese maldito indie, porque la etiqueta ya hasta duele. Somos gente que escucha todo tipo de música y en 'El Milagro' creo que nos hemos quitado un poco de peso en el sentido de incluir influencias que han estado siempre en nuestras vidas y se salían un poco de lo habitual, y en lo que viene vamos a salirnos aún más todavía. Nos sentimos más libres que nunca para componer, no sé si será la edad o qué, pero en lo próximo seguiremos este camino y hasta habrá alguna sorpresa. No va a haber locuras, no creo que nos salga una canción de reggaeton, pero lo ideal es no tener miedo. Por ejemplo, cerramos los conciertos con una canción de Juan Luis Guerra: son influencias que están ahí desde pequeños y nunca se sabe.

¿Creen en los milagros dentro de esta profesión? ¿Qué es lo que les ha llevado al éxito?

El nombre del disco tiene dos vertientes: la seria y la de broma. Decimos que es un milagro porque hay tanta gente tratando de vivir de esto que el que nos toque a nosotros pues es un milagro, y si te paras a pensarlo te da vértigo de todo lo bonito que nos pasa. Ya luego está la versión de cachondeo, que es que somos tan tontos que siempre decimos que es un milagro que no nos echen de la música.

Uno de sus últimos singles, ‘La voz del presidente’, reúne su lado más épico, con un estribillo y frases más potentes...

No es una canción política aunque haya una frase muy potente. El otro día me crucé con el presidente de La Región de Murcia y me preguntaba: "¿Esto no irá por mí?", pero no. Sí que es una letra muy fuerte, pero simplemente es una reflexión, un estado de ánimo siendo la primera canción que salió durante la pandemia, creo que refleja muy bien ese estado de rabia y de frustración que sentimos todos.

En ‘Parar la Tierra’ llegan a decir que "hay demasiado discurso fugaz y poca intención de entender" o que "lo que no se ve es lo que cuenta", es una oda a la vida y el verano, ¿Tratan de enviar ese mensaje positivo que levante los ánimos en estos tiempos duros?

Es una canción que, no solo por la letra sino por la música, tuvo un giro inesperado en el estudio. Creo que queríamos transmitir que no hay que intentar llevar el peso del mundo ni cambiar cosas de ti mismo que sean imposibles. Lo decimos muchas veces. Cuando alguno de los cuatro está mal siempre decimos lo mismo: no intentes negar lo que eres y asúmelo para ser feliz con ello. Es un tema muy optimista.

De cara al futuro, ¿qué planes tiene la banda?

Hay un trazo gordo de plan. Vamos a intentar acabar la gira más ambiciosa de Viva Suecia en este verano de pandemia, ya sea por los medios técnicos y por los fans. Además ya estamos prácticamente todos con las pautas de vacunación casi completas, y queremos terminar de la mejor forma. Por otro lado, hay ya una visión, siendo muy flexibles a nivel creativo. Existen bastantes canciones ya compuestas y vendrán cosas interesantes.