La alcaldesa de Santander dice que se presentará a la reelección porque está “en deuda” con los votantes

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha afirmado este martes que se presentará a la reelección en los comicios de mayo de 2023 porque está “en deuda” con los votantes, ya que la pandemia y la crisis le han impedido cumplir todo el programa con el que concurrió a las elecciones de 2019.

A preguntas de la prensa sobre su candidatura, después de que en las últimas horas hayan anunciado su intención de disputarle la Alcaldía los portavoces del PSOE, Daniel Fernández, y de Ciudadanos, Javier Ceruti, Igual, que ya había anunciado hace tiempo que volvería a presentarse, ha señalado que estando en el gobierno los tiempos son “totalmente diferentes”.

“Todavía nos quedan los seis mejores meses para gobernar. No me voy a despistar en lo que pueda venir a partir de mayo”, ha declarado la alcaldesa, que lo que quiere es “seguir trabajando por los santanderinos” porque “acabamos de pasar una pandemia y estamos en plena crisis”. “Los santanderinos necesitan que trabajemos en el día a día, por lo que les podemos solucionar hoy. Y en el Ayuntamiento estamos en eso”, ha asegurado.

Igual ha recordado que manifestó su intención de ser candidata a la Alcaldía porque “por la crisis y por la pandemia” no ha podido cumplir -“ni yo ni nadie”, ha apostillado- todo el programa con el que se presentó en las anteriores elecciones, “y estoy en deuda con los santanderinos”.

“Ellos me dieron la confianza. No me olvido ni uno de los días de que había muchas papeletas para meter al Ayuntamiento de Santander y metieron la de Gema Igual y el PP, con lo cual estoy en deuda con ellos”, ha subrayado.

La regidora ha dicho que seguirá trabajando porque tiene “ilusión, equipo” y el respaldo del partido para ser candidata a la Alcaldía de Santander.

Modelo de Ciudad

Por otra parte, preguntada sobre el modelo de ciudad que sentará las bases del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que hace una semana presentó Ciudadanos, su socio de Gobierno, responsable de las políticas municipales de urbanismo, Igual ha reconocido que no tiene “conocimiento directo del modelo de ciudad, más que el conocimiento que tengo por los medios de comunicación”.

“Es un documento que habrá que valorar y sopesar”, ha dicho la alcaldesa.

“Es un documento a largo plazo, en donde habrá que planear con cabeza el futuro de la ciudad de Santander, pero que habrá que trabajar con cabeza, con manos, con piernas y con todo el cuerpo, hoy mañana y el resto de los días”, ha declarado.

Igual se ha pronunciado así a preguntas de los medios tras visitar la Obra San Martín.