Andrea Turienzo (Drei): "Estoy en la música porque siempre ha sido una especie de diario, un salvavidas para mí"

Desde la intimidad de su cuarto pasa las madrugadas escribiendo y cantando. En esa habitación nace Drei, el proyecto musical de la cántabra Andrea Turienzo, que con el regalo de su primera guitarra comenzó a ponerle música a sus propios poemas hasta abrirse hueco en las plataformas digitales con solo 20 años. Algunos de sus temas más personales, como su primera canción, ‘Reina de Samotracia’ o ‘Pompeya’, la han llevado a compartir escenario con artistas como Pol Granch, Juancho Marqués o Roi Méndez. Su turno vuelve este miércoles 28 de junio junto a Zahara y Chica Sobresalto en el Festival Sónica a las 20.30 horas.

Este mes de julio ha lanzado su último single, 'Nana', ¿Qué ha querido transmitir con ella?

'Nana' es una canción que puede parecer una especie de súplica a una persona que necesitas para estar bien, bueno, que crees que necesitas aunque realmente puedas estar bien solo o sola. Esa persona a veces está y otras no, es alguien intermitente, por lo que todo el rato le pido que se quede, y que aunque pase todo lo malo, que siga ahí. En definitiva, habla sobre la pura dependencia.

Admito que tenía mucho miedo con cómo iba a calar esta canción, porque la verdad es que soy un poco, incluso demasiado, perfeccionista, entonces me asustaba que no gustase o que no fuese lo que la gente esperaba. Pero estoy muy feliz porque ha resultado todo lo contrario, les está encantando y estoy recibiendo mensajes muy bonitos. Sobre todo, de lo que más ganas tengo es de cantarla ya sobre los escenarios.

Precisamente sobre esa vuelta a los escenarios, ¿Cómo la afronta?, ¿Se ha planteado un nuevo formato de espectáculo?

La verdad es que nunca había tocado con el formato que llevamos y con este repertorio, así que es totalmente nuevo. Tampoco me he enfrentado nunca a un concierto como los de ahora, con todas las medidas de seguridad, mascarillas, la gente sentada... creo que no va a ser lo mismo, he estado en conciertos pre-pandemia y post-pandemia y cambia, pero yo creo que lo que importa es que el espíritu y las ganas siguen siendo las mismas, tanto de nosotros como de la gente, y es algo que se va a mantener igualmente. Además, voy a compartir escenario con Zahara y Chica Sobresalto, dos artistas a las que adoro, son dos referentes en cuanto a música increíbles. Tengo unas ganas enormes, me siento una privilegiada.

Se ha esperado durante la pandemia que esta situación sirviera para que los cantantes escribieran mucho más, ¿A Drei le ha servido para ello?

Pensé que nunca iba a decir esto, pero gracias pandemia, porque en el sentido de tiempo y espacio, me ha servido para escribir muchísimo. Además, me he introducido más en el tema de la producción al tener en casa un equipo súper básico con un micrófono, tarjeta, teclado y el ordenador, con lo que dije: ¿Por qué no empiezo a mirar nuevos sonidos, a crear yo toda la canción? Y gracias a eso es como están saliendo mis canciones actualmente, a partir de eso, de maquetas, etc.

Vamos a los inicios, ¿Qué significa Drei?

No tiene más explicación que mi nombre, básicamente ha sido la reducción de Andrea a "Andrei" y ya a "Drei". Me han llamado un poco de todo siempre, Andre, Andreuca, Drei, así que fue el apodo con el que me quedé. Además, en el casting de un concurso al que me presenté pedían un nombre artístico que yo pensé que era obligatorio, y no era ningún campo obligatorio, pero bueno yo lo puse. Y así, con Drei me he quedado (bromea).

No dedica el 100% del tiempo a la música, también estudia traducción. ¿Es una carrera que puede compaginar bien con la música?

Me da mucha versatilidad a la hora de poder componer en otros idiomas, de hecho a final de curso compuse una canción para mi profe de alemán y le gustó muchísimo, es una manera de comunicarme con mucha más gente. Así que sí, lo puedo compaginar perfectamente y es algo maravilloso porque al final ambas cosas se complementan.

Le llaman 'la chica de la guitarra'

Pues es que no sé de donde viene el apodo, me empezó a venir de forma casi natural. Unos amigos que tienen un programa de radio me empezaron a presentar como 'la chica de la guitarra', me lo puse de biografía en Instagram, y supongo que ha perdurado. Y hablando de redes sociales, creo que para los artistas emergentes son un punto clave, sobre todo para los que somos de estas generaciones Z, X o millennials. Todo mi progreso ha sido orgánico y gracias a las redes sociales, en Instagram siempre he subido covers, he anunciado mis conciertos, y lo mismo en Facebook, Twitter y Youtube, por lo que para mi ha sido un impulso muy grande.

Se dejan ver en sus últimas canciones influencias más urbanas, ¿Está buscando un nuevo estilo o enfocarse hacia otros sonidos?

Por decir artistas podría soltar una lista de ochenta y seguir. La verdad es que empecé inspirándome en muchos cantautores y a partir de ahí he ido introduciendo la inspiración de la música un poco más alternativa, me gustan mucho artistas como Halsey, hasta me dio una venada muy de rock con Green Day o Blink 182. Pero actualmente estoy escuchando un montón a Valeria Castro y Rigoberta Bandini.

¿Qué espera que la gente sienta con sus canciones?

Realmente estoy en la música porque para mí es una especie de diario, un salvavidas, una forma de expresarme y de comunicarme. Entonces, quiero que la gente sienta, por ejemplo, lo mismo que sentí yo de pequeña cuando empecé a escuchar a Taylor Swift y dije: "Si es que esto también lo estoy viviendo yo". En definitiva, que encuentren una voz dentro de la música que les haga sentir que no están solos o solas, que hay una persona viviendo y sintiendo lo mismo.

Continúa con la composición de nuevos temas y se encuentra inmersa en la grabación de nuevos sencillos, ¿Se espera alguna sorpresa en forma de disco?

De momento sería una sorpresa hasta para mí, porque todavía estamos un poco a expensas de ver cómo evoluciona la pandemia porque influye mucho tanto a conciertos como a lanzamientos. Pero en realidad la creación es un no parar, a mi mánager le tengo un poco abrasado a canciones porque estoy todo el tiempo que tengo libre haciendo maquetas o componiendo, no paro y sacaré lo que vaya creando cuando antes se pueda.