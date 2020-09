Cantabria inicia una reforma exprés de la ley para permitir la apertura de los locales de ocio nocturno hasta la una de la mañana

La apertura o no de la hostelería, la ocupación de las terrazas o el horario de cierre de los locales de ocio están en el centro del debate público desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. Las fases de la desescalada tenían distintos grados para el funcionamiento de este tipo de negocios y la segunda ola de la enfermedad, tras el ligero descenso de las cifras que se produjo durante los meses de verano, ha estado marcada por el acuerdo unánime entre las comunidad autónomas y el Ministerio de Sanidad para decretar el cierre de los bares de copas al considerarlos un posible foco de contagio, una medida de la que Cantabria comienza a desmarcarse.

El ocio nocturno recurre el cierre en Cantabria y pide la suspensión cautelar de la medida: "No está justificada"

Saber más

Para ello, el propio presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), se ha involucrado directamente este martes en la negociación con los máximos responsables del sector con el objetivo de permitir una apertura controlada de este tipo de negocios de ocio nocturno, de manera que puedan abrir sus puertas en horario de mañana y alargar su jornada hasta la una de la madrugada, sin aceptar clientes a partir de las 00.00 horas, al igual que se permite al resto de la hostelería con independencia de la licencia que dispongan.

"Hemos llegado hasta donde se puede llegar, entendiendo que esta no es la solución definitiva para un sector muy tocado", ha apuntado Revilla al término del encuentro que ha mantenido con representantes del sector en la sede del Gobierno de Cantabria para tratar de buscar soluciones a uno de los colectivos más afectados por las restricciones derivadas de la pandemia. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico, se ha buscado una fórmula "jurídicamente posible" para que estos negocios se conviertan en una modalidad de "bares mixtos" que puedan compaginar el servicio de comidas y la música, en condiciones similares a las que rigen actualmente en los establecimientos de hostelería previa solicitud de un cambio de uso a los ayuntamientos, pero no de licencia.

Esta decisión, que contradice lo dicho en los últimos días por el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), va en la línea de la proposición que se aprobó el lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria, y obligará a la Cámara regional a reunirse de forma extraordinaria y urgente este mismo jueves, para aprobar una reforma exprés de la Ley de Espectáculos que permita que la norma entre en vigor de cara al fin de semana, acortando los plazos al máximo.

De hecho, Revilla ha indicado que, "si todo va bien", este mismo martes la Consejería de Sanidad aprobará una medida que cuenta ya con un informe jurídico favorable de la Consejería de Presidencia. Concretamente, se trata de una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria, promovida por todos los grupos parlamentarios y que se someterá el jueves a la ratificación de la Cámara, con el fin de que pueda publicarse el viernes en el Boletín Oficial de Cantabria para su entrada en vigor.

Si todo sale adelante como parece probable, estos negocios solo tendrían que solicitar ese cambio de uso en sus respectivos ayuntamientos y comprometerse por escrito a cumplir con las medidas sanitarias, es decir, que no sería necesario un cambio de licencia, un trámite mucho más largo y complejo.

Tras recordar que las medidas en tiempos de pandemia corresponden a Sanidad y que "es obligación de todos acatarlas, incluido el presidente", Revilla ha asegurado que Cantabria está en estos momentos en una situación que permite adoptar decisiones "en aras a ir dulcificando medidas drásticas que se han tenido que tomar en determinados ámbitos", como es el caso del ocio nocturno. "No podemos cantar victoria, porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Hemos tenido una preocupación hace 20 días por la avalancha de gente, que nos subió el pico de contagios, pero llevamos dos semanas en una situación buena en relación al conjunto de España, lo cual no nos garantiza que no podamos tener otro brote”, ha reconocido.

Dudas en el sector

Los representantes de la Asociación de Empresas de Ocio Nocturno de Cantabria, sin embargo, siguen teniendo muchas dudas al respecto. Aunque reconocen que es "un primer paso", no consideran que la modificación legal que se llevará a cabo en el Parlamento ponga fin a sus problemas. En este sentido, consideran que el impacto que tendrá a corto plazo será "muy limitado" y aseguran que "solo una minoría" abrirá porque para el resto es "económicamente inviable".

Fundamentalmente, abrirán aquellos locales de ocio nocturno que también tienen licencia para funcionar durante el día como cafeterías o restaurantes o los que cuentan con terraza, como por ejemplo pueden ser los de la Plaza de Cañadío de Santander, y que cuantifican en un 10% del total. "Al final nosotros somos establecimientos que realizamos nuestra labor en un horario nocturno y estamos diseñados específicamente para eso, y adaptarnos al horario diurno, donde ya hay establecimientos que se dedican exclusivamente a ello, es para nosotros muy complicado", han explicado los representantes del sector. Además, han señalado que, si no se permite abrir en las condiciones que se solicita, necesitarán una paquete especial de ayudas específicas.

"Conflicto innecesario"

Al respecto de este asunto, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), ha subrayado que la orden del Ministerio de Sanidad que ordena el cierre de discotecas, salas de fiesta y bares de copas "no la puede modificar ni el consejero, ni el Parlamento de Cantabria ni tampoco el presidente" de la comunidad. No obstante, a preguntas de los medios este martes, el titular de este departamento ha precisado que otra cuestión es encontrar una fórmula para que los locales de ocio nocturno -que tienen licencia especial- puedan abrir en el mismo horario que el resto de la hostelería, es decir, hasta la una de la madrugada.

En su opinión, "esa es la vía que tenían que haber tomado los ayuntamientos que hubiesen querido, mediante una modificación de licencias para permitir a estos establecimientos, con las medidas de prevención establecidas, que hubiesen podido abrir en el mismo horario que el resto". "Nos hubiésemos evitado todo este conflicto que de verdad que ha sido innecesario", ha subrayado Rodríguez.

Además, ha hecho hincapié en que no está en contra de la moción aprobada la semana pasada en el Pleno del Parlamento, pero ha matizado que esa propuesta "conlleva la modificación del catálogo de establecimientos de hostelería", algo que, según ha indicado, "no es competencia de la Consejería de Sanidad" y que tiene que aprobar el Parlamento.