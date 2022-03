El consejero de Sanidad reconoce discrepancias en el Gobierno tras su dimisión: “Ha sido una olla que se va llenando y estalla”

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez (PSOE), ha asegurado que llevaba "dándole vueltas" a su dimisión desde Navidad, pero el pico de la sexta ola de COVID retrasó su decisión, que este pasado viernes se hizo pública a última hora de la tarde. Ahora que la situación sanitaria "va mucho mejor", ha considerado que era el "momento" de marcharse tras haber gestionado "lo mejor que ha podido y sabido" la pandemia.

Así lo ha dicho este sábado en una entrevista en la Cadena SER de Cantabria, recogida por Europa Press, en la que, cuestionado acerca de si, además de los "motivos personales" que ha alegado renunciar al cargo hay también razones "políticas", ha explicado que "ha sido como una olla que se va llenando y llenando y en un momento estalla".

"Cuando esa olla tiene tanta presión que te afecta en el terreno personal ha sido en ese momento cuando he dicho 'basta, no puedo seguir', porque cuando a uno le afecta al ámbito personal, la cosa ya no merece la pena", ha apostillado Rodríguez.

Además, ha desvinculado su dimisión de la renuncia de la gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), su "compañera y amiga" Celia Gómez, cuya marcha se conoció el día anterior a la suya, algo que, según ha reconocido, no sucedió como estaba previsto, sino en orden inverso.

"Yo no me voy porque se vaya Celia ni ella se va porque me vaya yo. Ha sido una concatenación de hechos que han coincidido en el tiempo y que los dos hemos decidido que era nuestro momento", ha dicho Rodríguez, que no cree que estas marchas vayan a generar "parálisis" en la sanidad cántabra.

Discrepancias con Economía

En la entrevista, Rodríguez ha reconocido "discrepancias" con la titular de Economía y Hacienda, su compañera de partido María Sánchez, pero ha asegurado que "en lo personal" no tiene "ningún problema" con ella.

Según ha explicado, las "discrepancias" entre ambos están relacionadas con las distintas formas que ambos tienen de ver la sanidad. "Yo no veo la sanidad como un centro de gasto, la veo como una inversión en los ciudadanos y creo que la consejera lo ve de otra forma", ha dicho. Al respecto, ha defendido que "mantener la asistencia sanitaria de los cántabros con el nivel que tiene cuesta dinero y hay que invertir".

En este sentido, ha explicado que comenzó a plantearse dimitir como consejero a raíz de la aprobación de los Presupuestos de Cantabria para 2022, en los que, a su juicio, se debería "haber tenido en consideración" que la Consejería de Sanidad todavía estaba gestionando una pandemia.

Respecto al resto de integrantes del Consejo de Gobierno, Rodríguez ha asegurado "no haberse sentido solo" durante la gestión de la pandemia, más allá de que cada uno de los consejeros tienen sus propias responsabilidades, y también ha asegurado que "no vivió mal" las discrepancias públicas expresadas por el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), con algunas de sus decisiones.

"No me parece mal que el presidente discrepe", ha dicho Rodríguez, que ha insistido en que la decisiones en la Consejería de Sanidad se han tomando siguiendo los informes de los técnicos, con las evidencias científicas que se iban conociendo a lo largo de la pandemia y pensando "en el bien" del conjunto de los cántabros y "no en determinados sectores". Ha reconocido que algunas medidas adoptadas "pueden haber resultado excesivas" pero también "otras fueron insuficientes" o "se quedaron "cortas".

Ha explicado que más que la opinión de sus compañeros del Consejo de Gobierno, le preocupaba más que la población cántabra pudiera no entender las medidas que se adoptaban. En este sentido, cree que "la mayor parte" de la ciudadanía lo ha entendido.

Así, ha reconocido que "le reconforta muchísimo" pensar que hay encuestas que indican que los cántabros han "aprobado" de forma mayoritaria la gestión de la pandemia y tienen un "alto concepto" de la sanidad.

Por ello, Rodríguez ha hecho un "aviso a navegantes" y ha advertido que, aunque "no sabe si la sanidad dará muchos votos, desde luego lo que sí hace es quitarlos" y, por lo tanto, es "fundamental que se haga una buena gestión sanitaria".

"Aquellos partidos que no estén pensando en la sanidad y en poner el dinero que la sanidad necesita y en no asfixiar económicamente al SCS puede ser que se tengan que arrepentir porque la población valora mucho la sanidad", ha advertido.

Pese a lo duro que, según ha dicho, ha sido gestionar la pandemia, Rodríguez ha asegurado que ha sido un "honor" haber sido consejero de Sanidad de Cantabria, su tierra y, en ese sentido, ha agradecido la oportunidad que le dio el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE). También le ha agradecido que, a pesar del "perjuicio" que su decisión de irse puede generar, haya "entendido" sus motivos para hacerlo.

Y en cuanto al que será su sucesor en el cargo, el actual gerente de la Fundación Valdecilla, Raúl Pesquera, Rodríguez cree que será un "buen consejero". Según ha dicho, se trata de alguien que forma parte de "su equipo", "conoce muy bien la casa" y "tiene una visión de conjunto".

Rodríguez ha prometido que se hará "absolutamente una transición civilizada" entre ambos, en la que él explicará a su sucesor "la situación de la Consejería" y los "problemas" que se ha encontrado.

Protonterapia de Valdecilla

En la entrevista en la Cadena SER ha sido cuestionado acerca del estado en que se encuentra el proyecto de la protonterapia de Valdecilla después de que la Consejería decidiera "cambiar de criterio" en cuanto a cómo licitarlo.

Ha señalado que, en un primer momento, se pensó que "lo mejor" era licitar a la vez el equipamiento y la obra porque ahorraba tiempo, aunque luego se vio, al hablar con los posibles licitadores, que no era lo más adecuado, decidiéndose entonces licitar primero el equipamiento y luego la obra, como se conoció recientemente, un cambio de criterio que ha podido suponer un "retraso de 3 meses" pero que "se ha corregido" para no reducir la competencia en este proyecto.

En este sentido, el consejero ha señalado que desde Sanidad "se ha hecho su trabajo" al pedir a la Consejería de Hacienda la modificación presupuestaria que hay que hacer para ello, mandando la memoria y trabajando en los pliegos de la licitación, que, según ha dicho, "estarán cerrados la semana que viene".

"Por lo tanto, Sanidad ha cumplido su trabajo. El proyecto, si está parado, es en el ámbito de la Consejería de Economía y Hacienda, que es la que tiene que aprobar el gasto plurianual para que se pueda continuar con el procedimiento de licitación", ha dicho.

Rodríguez considera que si al proyecto, "se le da el avance que hay que darle", Valdecilla puede ser el primer hospital público de España en tener protonterapia. Además, ha aclarado que no es un proyecto suyo, sino "de partido y de Gobierno". "Por lo tanto, si alguien quiere perjudicar este proyecto pensando que me va a perjudicar a mí está muy equivocado. Está perjudicando a un proyecto del Gobierno y que está pensado para salvar vidas", ha zanjado.