Podemos cuestiona la legalidad del cupo y lleva a la Fiscalía la caza del lobo en Cantabria

Podemos, partido que en esta legislatura no tiene representación en el Parlamento autonómico, ha presentado un informe ante la Fiscalía en el que cuestiona la legalidad del cupo de lobos que ha presentado el Gobierno de Cantabria. En este informe, redactado por técnicos del partido con la colaboración de especialistas nacionales y asociaciones conservacionistas, el partido morado alega que la caza del lobo propuesta por el Ejecutivo "no es acorde con las directivas europeas, está basada en censos erróneos y no establece criterios de selección" de los ejemplares.

El responsable de Protección Animal de Podemos, Carlos Pozo, ha indicado que "no existen censos públicos" desde 2013 y ha afirmado que los números en los que teóricamente se basan los cupos de extracción "están muy lejos de los que aportan las asociaciones que día a día trabajan con el lobo". Además, considera que el Gobierno "ignora por completo las recomendaciones de la UE y las sentencias de tribunales europeos".

También sostiene que tampoco se establece "ningún criterio de selección" y argumenta que "matar al macho alfa puede hacer que la manada se divida multiplicando los problemas a los ganaderos". El secretario de Medio Ambiente y Rural de Podemos, Pablo Gómez, ha considerado que "una pena" que el partido haya tenido que llegar a llevar este asunto ante la Fiscalía pero sostiene que "el Gobierno de Cantabria se ha saltado el criterio de Europa, de los técnicos, de la mesa del lobo y del propio Parlamento cántabro". Por ello, espera que la Fiscalía fije medidas cautelares y obligue al Ejecutivo a actuar conforme "al siglo XXI no del siglo XIX".

Por otro lado, Gómez ha acusado al Gobierno de Cantabria de haber llevado a muchos ganaderos "a una situación insostenible". "La culpa de la situación de la ganadería cántabra respecto al lobo tiene tres nombres propios: Miguel Ángel Revilla, Jesús Oria y Guillermo Blanco", ha dicho. Y es que, a su juicio, tanto el presidente de Cantabria como el anterior y el actual consejero de Ganadería "decidieron desoír a los técnicos y al consenso alcanzado en la Mesa del lobo y actuaron por su cuenta". "La situación actual es culpa única y exclusivamente del presidente y los sucesivos consejeros", ha insistido.

Podemos ha hecho también un llamamiento al Gobierno autonómico "para que pague en tiempo y forma" los daños que produce la fauna salvaje a agricultores y ganaderos ya que --dice-- "están retrasando las ayudas para crear un clima adverso al lobo". "No es de recibo que los pagos se retrasen 12 o 15 meses", ha añadido.