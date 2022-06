El director Manuel Gutiérrez Aragón ya tiene su placa en 'El camino a la Torre de la Vega'

El director de cine y escritor Manuel Gutiérrez Aragón ha recibido este jueves el reconocimiento de su ciudad natal, Torrelavega, con el descubrimiento de la placa con su nombre en 'El camino a la Torre de la Vega', que lleva a la escultura de gran tamaño que rememora los orígenes de la capital del Besaya.

El cineasta ha recibido además una reproducción a escala de la Torre de la Vega, que en el mismo acto se ha inaugurado en la confluencia de las calles Serafín Escalante y Ruiz Tagle, simbolizando la historia de la ciudad y su carácter de cruce de caminos.

El nombre de Gutiérrez Aragón se suma así al del coreógrafo y bailarín Javier Castillo 'Poty', presente hoy también en el reconocimiento, en las placas colocadas en la calle Serafín Escalante, en el inicio de 'El camino a la Torre de la Vega'.

Al acto han asistido el primer teniente de alcalde, José Manuel Cruz Viadero; la concejala de Protocolo, Cristina García Viñas; la directora general de Turismo, Marta Barca; el autor de la escultura, Fran Querol; y miembros de la Corporación.

Gutiérrez Aragón ha agradecido el reconocimiento asegurando que nunca esperó “que iba a tener una placa y una torre” en la calle Ruiz Tagle, de la que fue vecino durante muchos años.

El director ha recordado que se educó en el instituto de Torrelavega, “de cuyas enseñanzas todavía vivo”, y empezó haciendo películas en Cantabria. “Siempre os he llevado no solo en el corazón, sino también en las películas, que cuando he podido he hecho aquí”, ha enfatizado.

“Como esta calle es muy larga, todavía caben muchas más placas, muchos más torrelaveguenses como vosotros, que ponéis el corazón y el trabajo en ello”, ha expresado el cineasta, que se ha despedido bromeando “hasta la próxima placa, que espero que me inviten”.

El primer teniente de alcalde ha expresado el “orgullo ”de la Corporación y de todos los torrelaveguenses por Manuel Gutiérrez Aragón, “uno de los directores más importantes de España y una de las personas más importantes del mundo de la cultura de Torrelavega, que no se entendería sin su figura”.

Cruz Viadero ha recordado que Gutiérrez Aragón tiene en su haber una treintena de películas, muchas de las cuales se desarrollan en Cantabria o están basadas en el mundo rural de la región.

Aunque hace ya años que un instituto de Torrelavega lleva su nombre, “se merecía mucho más y por eso le hacemos este reconocimiento, muy esperado por la ciudadanía y que hace que Manolo esté ya siempre acompañado de Poty” en 'El camino a la Torre de la Vega', “un atractivo más de la ciudad” para “no olvidarnos de nuestro pasado”, ha señalado.

También la concejala de Protocolo ha destacado que se rinde homenaje a un director de cine, guionista, escritor, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Real Academia de la Lengua “y, sobre todo, torrelaveguense”. Por eso su nombre forma ya parte de 'El camino de la Torre de la Vega' donde figuran nombres “que destacan en diferentes ámbitos y que llevan el nombre de Torrelavega por el mundo”.

Respecto a la 'Torre de la Vega', García Viñas se ha remontado a los orígenes de la idea, hace más de seis años, y a uno de sus impulsores, Manuel Bartolomé. Ahora, esta torre permite “recordar nuestros orígenes, aquellos que hicieron posible que hoy estemos aquí”, ha dicho.

Por su parte, la directora de Turismo se ha felicitado por participar en este acto de reconocimiento “a uno de nuestros cántabros más ilustres”, que con su cine ha llevado Cantabria y sus paisajes “a lo más alto”, porque “todo el mundo vincula a Manuel Gutiérrez Aragón con Cantabria y con su Torrelavega natal”.

El autor de la escultura, Fran Querol, ha agradecido la confianza depositada en él y ha explicado que se trata de “una interpretación personal” de la Torre de la Vega, con “formas sencillas” y cuatro puertas que simbolizan el “cruce de caminos de Torrelavega” y la fundación de la ciudad.

La escultura, de cuatro metros de altura, tiene en el exterior “el rojo de la arcilla y la piedra del Dobra” y en su interior el verde del cobre oxidado “simbolizando la bandera de Torrelavega”. Además, un código QR permite acceder a la historia de la ciudad y diversa información sobre la escultura y su simbología.

El acto de reconocimiento al cineasta Manuel Gutiérrez Aragón ha comenzado con el descubrimiento de la placa con su nombre en la calle Serafín Escalante y la entrega de una reproducción a escala de la Torre de la Vega. Después, el homenajeado, junto a su antecesor Poty y las autoridades, ha recorrido bajo los arcos del Grupo de Danzas Virgen de las Nieves 'El camino a la Torre de la Vega', donde se han dirigido a los asistentes, cerrando la actuación del grupo de folclore.