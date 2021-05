El Gobierno vasco critica a Revilla por hacer pública una conversación privada con Urkullu sobre el cierre perimetral

La vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, ha criticado hoy al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por hacer pública una conversación privada mantenida con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la que le informó que Euskadi no se abriría perimetralmente tras el fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

"Me parece mal. Creo que si un presidente tiene una conversación privada contigo, debes mantener la discreción. La discreción en política no es contraria a la transparencia, y garantiza muchas cosa, y, en ese sentido, no me ha parecido bien, pero ha sido muy del estilo Revilla", ha valorado.

Por otra parte, Mendia ha afirmado que la modificación legal que aprobará el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las comunidades autónomas puedan recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para seguir luchando contra la covid-19, "es una vía" que se debe "explorar".

En todo caso, ha señalado, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, que el Ejecutivo autónomo espera aprobar en el Parlamento vasco "para finales de junio" la denominada ley antipandemia vasca.

Mendia ha destacado que el Gobierno Vasco siempre ha solicitado "garantías y seguridad jurídicas" a la hora de tener que tomar decisiones contra la pademia que afecten a las libertades de las personas, y que, en ese sentido, no ha estado "parado" y ha impulsado "instrumentos jurídicos para lograr seguridad jurídica".

"Y en eso es ejemplar la propuesta de ley impulsada por nuestro grupo parlamentario, que está en tramitación en el Parlamento vasco, y que esperamos que se apruebe para finales de junio. Necesitamos una ley así", ha asegurado.

En todo caso, la vicelehendakari segunda ha destacado que, en caso de que el 9 de mayo finalice definitivamente y no se renueve el estado de alarma. "Necesitamos seguridad jurídica, y lo aprobado ayer por el Gobierno de España es una vía que debemos explorar", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que, a pesar de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, solicitó por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prorrogara el estado de alarma, lo que se sabe por el momento es que "no va a volver a activar un nuevo estado de alarma".

Así, la dirigente socialista ha manifestado en Euskadi se observa la Comunidad "con sus datos, sus contagios, pero hay que "entender que Pedro Sánchez debe mirar por toda España y es cierto que la situación es muy diferente en las distintas comunidades autónomas".

"Algunos tiene datos muy bajos y van a abrir la movilidad entre territorios, como Andalucía, Valencia, Extremadura o Cataluña, y luego hay otras comunidades, como la nuestra, con datos muy malos. Todo eso lo debes equilibrar y no es sencillo dar una respuesta única, y creo que han optado por un punto intermedio con ese decreto", ha explicado.