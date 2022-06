Instalada en el Palacio de la Magdalena la escultura 'Carlota' cedida a la UIMP por Jaume Plensa

La escultura 'Carlota', cedida a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) por Jaume Plensa con motivo del 90 aniversario de la institución, se ha instalado este viernes en la fachada sur del Palacio de la Magdalena, donde permanecerá temporalmente durante los cursos de verano.

Esta escultura realizada en hierro fundido, muy sólida y resistente a la intemperie, de 4,5 metros de altura, tiene una base de hormigón para fijarla y asegurarla. La obra va separada en cinco fragmentos para su traslado y ha requerido un camión de transporte y un camión grúa para su instalación.

Con 'Carlota', el artista “propone un rostro femenino como metáfora del cuerpo humano”. Para Plensa “los rasgos y contornos de la cabeza, de visión fugaz, quedan inscritos permanentemente en esta escultura de hierro fundido que se nos impone por su poder de sugestión”.

El hecho de que 'Carlota' tenga los ojos cerrados “hace referencia a una realidad interior que todo ser humano tiene en común·. Este rostro singular protagonista de esta instalación se convierte en ”abstracción universal y nos invita a la contemplación y a la introspección“, añade el artista.

A la hora de concebir una obra como esta, Plensa se enfrenta a ella “como un mensaje en una botella. Lo he dicho a menudo: me gusta la idea de arrojar una botella al mar y no saber a qué playa llegará”.

Jaume Plensa, un artista de gran trayectoria internacional, será investido doctor honoris causa de la UIMP el 21 de julio.

Nacido en 1955 en Barcelona, donde estudió en la Escuela de Arte y Diseño Llotja y en la Escuela de Bellas Artes de Sant Jordi, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Entre ellos destaca la Medaille de Chevalier des Arts et des Lettres, otorgada por el Ministerio de Cultura francés, en 1993, y el Premio Nacional de Bellas Artes de la Generalitat de Cataluña en 1997. En 2005 fue investido doctor honoris causa por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago.

En España, recibió el Premio Nacional de Bellas Artes en 2012 y el prestigioso Premio Velázquez de las Artes en 2013 y fue investido doctor honoris causa por la Universitat Autònoma de Barcelona en 2018.

Plensa ha obtenido numerosos premios y menciones, entre ellos el Marsh Award for Excellence in Public Sculpture, que el artista recibió en Londres en 2009 por su obra 'Dream'.

Desde 1996 ha colaborado en numerosos proyectos para teatro y ópera, trabajando el concepto y diseñando escenografías y vestuario para obras como 'La Atlántida' y 'La flauta mágica'.

Su obra se puede ver regularmente en la Galerie Lelong & Co de París y Nueva York, y en la Richard Gray Gallery de Chicago y Nueva York.