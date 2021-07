Margarita del Val recibe la Medalla de Honor a los Valores Sociales de la UIMP por su divulgación sobre la pandemia

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

La jefa del del laboratorio de inmunología viral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Margarita del Val, ha recibido esta tarde la Medalla de Honor a los Valores Sociales por su labor de divulgación científica para informar sobre la pandemia de la COVID-19 durante el último año y medio.

Del Val ha asegurado que este reconocimiento es "muy importante" para la ciencia y considera que hay científicos que han sido "más cara visible que otros", pero ha destacado que "en realidad todo esto es una tarea muy silenciosa de base de muchos científicos a lo largo de muchos años y que ahora ha cristalizado en poder entender mejor la pandemia, poder entender mejor al enemigo, que es el virus, y lograr explicarlo y lograr entenderlo".

La viróloga ha participado en el acto de entrega de la medalla junto a la rectora de la UIMP, María Luz Morán Calvo-Sotelo, la secretaria general de la universidad, Rosa María Galán, y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, quien ha pronunciado la laudatio de la premiada.

Del Val ha reivindicado el rol de la ciencia y la divulgación para tomar "mejores decisiones como personas y como sociedad", subrayando que la pandemia ha provocado que "se escuche más" a los científicos.

Sin embargo, ha criticado que este reconocimiento no vaya acompañado de más recursos. "Todavía la investigación en España no se está apoyando más en presupuestos, no hay más inversión, no hay más estabilidad, no hay más flexibilidad en la gestión, seguimos en un estado muy precario", ha asegurado.

En este sentido ha pedido que premios como este ayuden a mejorar la consideración hacia los científicos.

MEDALLA DE HONOR

Morán ha destacado la "brillante carrera" de la investigadora y ha asegurado que el premio tiene una "especial importancia" para la institución que dirige.

Así, la rectora ha señalado que con esta concesión espera "saldar la deuda" con la viróloga y ha lamentado que el público haya conocido "en estas circunstancias" a Del Val, agradeciendo su presencia habitual en los medios para "informar con rigor, combatir bulos y dar tranquilidad".

Por su parte, Menéndez ha incidido en la importancia que ha tenido la figura de Margarita del Val en la divulgación y el tratamiento de la pandemia, con la perspectiva de "proteger a los vulnerables", un mensaje que la investigadora ya lanzó el 10 de marzo.

La directora del CSIC ha hecho un repaso a la dilatada carrera de la viróloga, destacando su "compromiso continuo" con la ciencia y la investigación y ha esperado "gracias a los esfuerzos de científicas como ella".