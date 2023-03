Mazón (PRC) votará en contra de la moción de censura y pide una “moción de mesura”

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha avanzado esta tarde su voto en contra a la moción de censura contra el presidente de España, Pedro Sánchez, impulsada por Vox con Ramón Tamames de candidato, y ha opinado que “estaría bien que se convirtiera en una moción de mesura”.

“Le adelanto que no le vamos a votar. No podría gobernar y no le ha votado nadie”, ha sostenido Mazón durante su intervención en la que ha condenado nuevamente la crispación existente, “no solo entre los políticos”, sino también en los medios de comunicación y su traslado a la sociedad, con “reflejo” en los jóvenes y en los menores.

Como ejemplo de esa “mesura” que reclama ha puesto como ejemplo al PRC y al secretario general y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. “Siempre ha evitado la bronca, nunca ha participado en la crispación”, ha sostenido.

El diputado nacional del PRC ha aprovechado su intervención para reivindicar el valor que para Cantabria tiene que los regionalistas hayan obtenido representación en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, y que se ha transformado en importantes logros para la comunidad autónoma. “Si estamos aquí es porque, si no estuviéramos, 'de lo mío' no habría nada, porque los partidos nacionales están a otra cosa”.

De este modo, ha subrayado que los cántabros seguirían “sin cobrar” la deuda de Valdecilla, “sin ejecutarse” las obras del AVE a Madrid, de la duplicación de vías, Santander-Torrelavega y del Desfiladero de la Hermida, y “sin tener” el agua del Embalse del Ebro para el abastecimiento de Santander, entre otros.

Además, ha recordado a Tamames que, mucha de la crítica que ha realizado a Sánchez, “ya la ha hecho el PRC”, como su oposición a los cambios en los delitos de sedición y malversación, el texto inicial de la Ley del 'solo sí es sí', que tanta inseguridad jurídica ha provocado, o la Ley de Memoria, “por su falta de consenso”.

En su opinión, “lo más destacado”, ha sido la reivindicación de lo que se puede hacer con una edad avanzada, porque este colectivo, entre los que se ha incluido y al que pertenecen millones de españoles, sigue aportando “además de su actividad, conocimiento y experiencia”.

Así, ha augurado que Revilla “va camino” de convertirse por quinta vez en presidente de Cantabria y ha puesto en valor la “mezcla perfecta de experiencia y de juventud” que tienen los regionalistas y que tan “importante” es para gobernar.

Por último, ha reprochado, tanto al proponente de la moción, Vox, como al candidato, que no hayan mencionado “ni una sola vez” a Cantabria. “Votaremos no. Ni usted ni su mentor han dicho una sola vez la palabra Cantabria y les ha faltado mucha España”, ha concluido.