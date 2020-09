El PP reniega de las subvenciones para la memoria histórica y cree que Cantabria ahora "tiene otras prioridades más urgentes"

El Partido Popular ha afirmado hoy que Cantabria tiene "otras prioridades más necesarias y urgentes" que gastar dinero en proyectos para la recuperación de la memoria histórica.

Así lo ha afirmado el portavoz del PP, Iñigo Fernández, quien ha añadido que el Gobierno de Cantabria PRC-PSOE está destinando recursos de todos los cántabros a estas actuaciones, "no a la pandemia, no a sostener a las empresas, no a intentar salvar los negocios ni a aquello que preocupa a la sociedad".

En un comunicado, Fernández ha recordado que el PP consideró un "disparate" que en los presupuestos se incluyera una partida "importante", superior a los 100.000 euros, para estos proyectos, por encima de lo que el Ejecutivo destinaba, por ejemplo, a excavaciones arqueológicas. "Y ahora Zuloaga convoca las subvenciones", ha señalado en alusión a la apertura del plazo de solicitud por parte del departamento del vicepresidente socialista.

"Ajeno a la situación en que vivimos, a las preocupaciones actuales de la gente, ajeno a la realidad, Zuloaga ha decidido gastar dinero de todos los cántabros en proyectos para la recuperación de la memoria histórica", ha insistido el portavoz del PP.

Fernández ha señalado que si en su momento al PP no le pareció "ni prioritario ni urgente" convocar estas ayudasa, ahora, "en plena pandemia, nos parece que no tiene ningún sentido". Por ello ha pedido al vicepresidente del Gobierno que retire la convocatoria y ha anunciado que el PP va a instar a que se debata la proposición no de ley que presentó en marzo para decirle que "Cantabria tiene otras prioridades".

En opinión del popular, este gasto "demuestra que algunos en el Gobierno de Cantabria no se están enterando de nada de lo que está pasando, viven ajenos a la realidad y parece que el único contacto que mantienen con la gente es desde el coche oficial", algo que ha calificado como una "falta de respeto" a los cántabros.

Fernández ha apelado al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), para que "pare esto inmediatamente", porque "Cantabria tiene otras prioridades y la sociedad cántabra tiene otras necesidades".

El portavoz de los populares ha finalizado expresando su confianza en que el Ejecutivo regional escuche al PP y "rectifique", porque, según ha añadido, su mensaje "está mucho más apegado a la realidad y a la sensibilidad de la opinión pública que el planteamiento del señor Zuloaga".