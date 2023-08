Aroa Lorente es una artista madrileña que, a sus 22 años y bajo el pseudónimo Samuraï, está abriéndose camino en la escena musical de nuestro país con letras autobiográficas que describen las distintas fases que puede experimentar cualquier persona en una historia de amor. Con naturalidad y confianza en sí misma, una actitud imparable y un característico estilismo diseñado por ella misma, Samuraï no teme cantarle al amor ni exponer sus sentimientos a través de metáforas que ponen letra a un pop alternativo cada vez más cercano al rock, sobre todo en su último y recién estrenado trabajo, 'Artillería'.

La joven artista recalará en el Negrita Music Festival de Santander el próximo 1 de septiembre junto a otros artistas como Fernandocosta, Bad Gyal, Juan Magán o Maikel Delacalle. El cartel del evento, que continuará el sábado 2 de septiembre, lo completan nombres como Dellafuente, Trueno, Delaossa, Saiko, Cyril Kamer, Enol, Manu Cort y Uhmami DJ.

Aroa ya era Samuraï cuando ingresó en la universidad para estudiar Bellas Artes, Diseño de Moda y Diseño Gráfico, siempre con el foco puesto en la música. “En Bellas Artes había muchas asignaturas de inspiración, de cómo mirar el mundo de manera más artística, de tener un ojo creativo… Eso lo he aplicado muchísimo a mi manera de componer. Hasta la base de los estilismos, que me los hacía yo para los conciertos cuando estudiaba Diseño de Moda”, confiesa sobre el modo en el que sus estudios han influido en su carrera como compositora.

Hace apenas un año, la artista apostó por la música teniendo que hacer un paréntesis en sus estudios por la dedicación y la inmediatez que requiere la industria. “Esto es muy rápido e intenso”, cuenta la joven a la vez que manifiesta su intención de retomar la universidad “cuando tenga un poco de tiempo”. “Todas las decisiones son por y para lo mejor de mi carrera en la música”, explica.

Y es que la música de Samuraï es su mejor terapia. De hecho, las letras de todas las canciones relatan sus propias vivencias, pues la artista asegura que “en mis canciones no sé escribir sobre lo que les pasa a otras personas”. “Todas mis canciones siempre van a ser sobre mi vida”, reitera convencida de que “es precioso ver que una persona hace suyas tus canciones y las siente como parte de ella cuando en realidad es parte de mí”. No obstante, en sus composiciones juegan un papel fundamental las metáforas, que le brindan la oportunidad de decir las cosas “de muchas maneras” dejando siempre “el beneficio de la duda”.

Uno de los primeros conciertos de la joven cantante y compositora fue en Las Ventas de Madrid, “delante de 2.000 personas”, por lo que el comienzo de su andadura en el panorama musical fue “una terapia de choque”. Aun así, asegura que “nunca me he puesto nerviosa” y “sigue sin pasarme”, ya que “lo afronto con muchísimas ganas y, cuando estoy ahí arriba, no pienso mucho y simplemente me dejo llevar”. Samuraï reconoce que “me gusta la adrenalina”, por eso vive sin freno y con la improvisación por bandera aunque con un proyecto “muy trabajado”. “Hay un punto donde está lo genuino, lo innato. Es muy importante que te sorprenda lo que tu cuerpo hace a veces”, argumenta.

En cuanto a la notoriedad que está cosechando dentro de la escena musical -en la que la cantautora fue nominada en la categoría de Artista Revelación de LOS40 Music Awards 2022-, Samuraï considera que todavía no ha alcanzado el éxito, una reflexión propia de una persona que ve a los artistas como personas “muy sedientas y muy inconformistas”. “Agradezco mucho donde estoy pero solo puedo mirar a dónde quiero llegar”, recalca mirando al futuro.

'Artillería' es el cuarto EP de Samuraï con el que la artista y su banda estarán presentes en más de 30 festivales y ciudades de toda España. La joven promete haberle puesto mucho “mimo” y “haber trabajado mucho el sonido que quiero tener”. Así, describe su último trabajo como “muy cañero y muy divertido”. “Es para saltar, reír, llorar, sentir muchas cosas… Y es mucho rock and roll, la verdad”, detalla sobre los seis temas que componen el primer EP que lanza en formato de vinilo.

Con este proyecto, el estilo de la joven compositora da un giro desde “un pop más family friendly” hacia el rock, “la música que siempre he querido hacer” pero que “una no se atreve hasta que no tiene confianza en lo que hace”. “Esto tiene que ver mucho con la confianza en uno mismo y en el poder que crees que tienes sobre tu música. Cuando lo tienes puedes hacer lo que quieras, y eso es lo que me paso a mí”, explica sobre su propio progreso.

Tras el lanzamiento de sus cuatro EP -'Crush, Crush, Crush', 'Lo Bonito', 'Lo que no te cuentan' y 'Artillería'-, Samuraï anuncia que “se viene” su primer álbum, del que “no puedo decir nada” pero revela que no será ni un recopilatorio ni una versión de lo anterior, sino que “todo lo que saque va a ser nuevo”.