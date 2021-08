"Queremos crear una infraestructura turística para Torrelavega que dé cabida a los visitantes de Cantabria"

Javier López Estrada (Torrelavega, 1981) ya está completamente asentado en su cargo después de dos años "complicados" en los que, además de enfrentarse a los problemas habituales, ha tenido que lidiar con una pandemia y varias polémicas que le han colocado en el ojo del huracán. No obstante, a mitad de la legislatura confía en que los torrelaveguenses estén aprobando su gestión, pero sin caer en el victimismo: "La pandemia no puede ser una excusa para todo", señala tajante.

Lo entrevisté hace tres años cuando aún era teniente alcalde y concejal, y cuando aún no quería confirmar si sería el próximo candidato del PRC a la Alcaldía... La situación ha cambiado bastante desde entonces. ¿Qué tal le va como alcalde?

La Alcaldía es muy dura y la situación es muy difícil... Soy consciente de que cada legislatura tiene lo suyo, pero yo creo que en esta más que cualquier otra. Al final es un trabajo de mucha responsabilidad en el que las herramientas son muy pocas para cambiar las cosas y el trabajo necesario es altísimo.

Hace dos años se cambiaron las tornas con el PSOE en lo que respecta a la coalición, ¿se ha notado mucho que el PRC pase de ser el segundo a ser el primero a la hora de gobernar?

Creo que somos dos equipos que nos entendemos muy bien, sabemos trabajar juntos y tomar decisiones, pero es cierto que tenemos dos visiones distintas de la ciudad. Creo que el PRC tiene una visión más moderna de lo que hay que hacer, lo que a veces se equilibra con la visión más conservadora del PSOE, y eso es algo que nos hace ganar a ambos.

¿Se podría decir que el balance de la coalición es positivo pese a ese cambio en el equipo de gobierno municipal?

La legislatura, en general, es igual que la anterior. Lo que sí que creo es que como alcalde asumo más el riesgo. Y claro que puedo intentar mirar más a largo plazo, pero eso también lleva sus dificultades, porque no puedes mirar tan adelante que lleguen las elecciones y no sepas explicarle a la gente todas esas iniciativas. Es cierto que, con el tiempo, todas ellas tienen su lugar y terminas teniendo razón en el mejor de los casos. José Manuel Cruz Viadero es una persona más madura, conoce más los riesgos y tiene un carácter más conservador, y probablemente en función de la época sea mejor tomar un camino u otro.

¿Cómo se encuentra la ciudad en este momento?

Tenemos prácticamente los mismos deberes que cuando empezamos la legislatura, y además sumamos los que ha provocado la COVID, pero la pandemia no puede ser una excusa para todo. El Conservatorio, el soterramiento de las vías o La Lechera todavía no se han empezado. Ese tipo de proyectos están paralizados por la COVID, pero todavía no tenemos esa primera piedra que haga ver a los torrelaveguenses que es una realidad. Pero vamos, que sí que es cierto que hay muchas medidas económicas que se han visto paralizadas, y eso ha hecho que muchas carencias y dificultades se vean agravadas.

¿Hay proyectos en marcha para relanzar Torrelavega tras la pandemia?

Hemos hecho un esfuerzo por ayudar a los comerciantes, con cerca de dos millones de euros en ayudas, cheques de resistencia y ayudas específicas para el barrio La Inmobiliaria -que sufrió un confinamiento- o el sector del taxi. Y aparte, estamos intentando desarrollar todos aquellos polígonos industriales que nos pueden ayudar como ciudad en el futuro, como son Las Excavadas o las posibles mejoras en el entorno de SNIACE, y estamos trabajando en abrirnos en otros nichos económicos como el turismo que pueda revitalizar un poco la ciudad.

Hace tres años también le pregunté por el Polígono de Las Excavadas, un proyecto que no termina de arrancar... ¿En qué punto se encuentra?

Hemos avanzado porque ya se tiene el documento de alcance por parte de la Consejería de Medio Ambiente y ya han redactado el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR). Así que durante este mes de agosto podremos entregarlo en la Dirección General de Ordenación del Territorio y, si todo va como debiera, las máquinas deberían estar trabajando en el 2023.

¿Y qué es de Sniace?

Está en un proceso de liquidación. Hace tres meses abrió la fase de presentación de ofertas, pero si al final no hay, tendremos que tomar cartas en el asunto y poner en uso ese suelo. Pero nuestra primera intención es que alguien venga y ponga en uso el lugar y, con ello, esos puestos de trabajo.

También hablamos sobre despoblación, y me comentó la importancia que tenía para el PRC... hasta el punto de crear una Concejalía específica para combatirlo. ¿Se ha podido avanzar en este tiempo?

En 2019 tuvimos un éxito, y fue que era el primer año de los últimos diez en el que el Ayuntamiento de Torrelavega no bajaba de población. Eso ocurrió, en gran parte, por esas medidas de la Concejalía de Despoblación de intentar convencer a los torrelaveguenses de lo importante que es estar empadronado en la ciudad. Por ello, las medidas de recuperación de la población son lentas, pero en ese caso sí que obtuvimos réditos rápidos. Sin embargo, la COVID ha sido un palo para ese proceso, sobre todo para las familias inmigrantes dedicadas al sector de la hostelería, porque con el cierre muchos de ellos han vuelto a su país y nos ha hecho volver al camino de la pérdida de población.

Se les ha criticado mucho, sobre todo a través de las redes sociales, por invertir en proyectos como el del parque acuático o el 'superbanco' de la plaza Baldomero Iglesias. ¿Qué tiene que decir sobre ello?

Cantabria tiene un 16% de su PIB que depende del Turismo, mientras que Torrelavega no, y eso se debe a que no tenemos una infraestructura turística creada para que todos los turistas que vengan a la comunidad se acerquen, por lo que queremos crearla para dar cabida a esos visitantes. No estamos hablando de que Torrelavega compita con Cádiz o Barcelona, sino de que los que vengan a Suances o a Santillana del Mar quieran acercarse una tarde o una mañana a Torrelavega a hacer uso de nuestro comercio y hostelería. Esa infraestructura turística se crea de muchas maneras, desde cosas pequeñas como la instalación de ese banco pensado como un atractivo instagrameable y con un coste muy bajo para el Ayuntamiento. Respecto al Parque Acuático, nuestra comunidad tiene uno de los valores más importantes que es el Arte Paleolítico, pero que a día de hoy todavía no es un atractivo turístico aunque sea un bien patrimonial. Lo que pretendemos hacer con el parque del agua es tematizarlo en referencia a este arte y que las familias que se puedan acercar disfruten del verano con esa infraestructura de ocio y cultura.

¿Torrelavega aspira a convertirse en una ciudad turística? Algo así como ocurrió con Bilbao..

Allí tuvieron la visión de hacer un plan estratégico que quiso transformar Bilbao para hacerlo un referente turístico respecto al patrimonio arquitectónico y cultural. Nosotros lo tenemos más fácil, porque los turistas los tenemos a cinco kilómetros. Queremos seguir siendo una ciudad industrial pero las dificultades son muchas, también hay cosas que han cambiado para bien, porque tener una industria mucho más verde convive mejor con esos turistas.

Acaban de empezar las fiestas patronales y ya ha habido cierta polémica previa con los conciertos de La Lechera. ¿Qué ha ocurrido exactamente?

Lo que podía haber ocurrido es que adjudicásemos un contrato y que el adjudicatario no tuviera esos artistas que nos había ofrecido para los conciertos. Incluso podría haber pasado que se vendiesen las entradas para un concierto que después no se pudiese realizar porque no había contratos... Administrativamente, tres empresas se presentaron a concurso con sus artistas, y cuando el Ayuntamiento ha ido puntuando, ninguno de los tres fue capaz de acreditar los contratos de los artistas que tenían. Con la intención de superar esas dificultades que pueden tener los promotores, lo que hicimos fue diseñar otro sistema en el cual pudiésemos objetivizar ese cambio en los artistas. Y lo que hemos hecho en esta parte del concurso es presentar una lista de artistas del panorama nacional, evaluarlos en cuanto a sus visualizaciones en Spotify y, a partir de ahí, cada uno de los promotores podía presentar su oferta. Así, si llegado el momento algún artista no acudía, el promotor ya podía tener la posibilidad de cambiar a ese artista por otro. Creo que de esto hemos aprendido, e incluso te diría que hemos mejorado la licitación de los conciertos.

Le quedan dos años de legislatura por delante pero tengo que preguntarle por dos cosas: primero, por los objetivos que espera cumplir en este tiempo, y después, si aspira a la reelección.

Espero pasar el verano con la vacunación más avanzada y que la situación cambie para bien, aunque cada día vamos atrasando esa vuelta a la normalidad. Lo que podemos pensar, si nos ponemos optimistas, es que todo vaya a mejor y que la ciudad avance económicamente, y lógicamente comenzar todas esas obras que son importantes para el futuro de la ciudad. Y sobre la reelección, lo que quiero antes de todo es aprobar el examen. Cuando eres alcalde a lo que aspiras es a que aprueben tu gestión públicamente para tener el apoyo en lo personal y lo político. Y creo que a los que pusieron confianza en nosotros no les hemos defraudado. Y, a los que no, espero que hayan visto que estamos intentando hacer las cosas bien.