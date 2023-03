Revilla cree que la campaña electoral va a ser “dura” y asegura que el PRC no va a “descalificar a nadie”

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, cree que la campaña electoral va a ser “dura”, pero el partido no va a “entrar en la dinámica de descalificar a nadie”, va a decir lo que han hecho en unos cuatro años “muy duros” y proponer cosas para mejorar la región, a la que augura un año “muy bueno” si no hay un aumento de la conflictividad bélica entre Rusia y Ucrania.

Así lo ha señalado Revilla este viernes a preguntas de la prensa tras la reunión del Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria, en el Gobierno. Revilla ha señalado que no es “un novato” y está “habituado” a las elecciones. “Vamos, explicamos lo que hemos hecho y lo que pretendemos hacer en el futuro y con la tranquilidad del deber cumplido”, ha dicho.

“Hemos hecho lo que hemos podido en una circunstancia muy complicada y yo estoy satisfecho del balance de lo que se ha conseguido, sobre todo en este último año, y el horizonte que tenemos por delante con la cantidad de horas que están empezando ahora y que va a tener una eclosión en dos, tres años”, ha trasladado. Así, Revilla ve “un porvenir de Cantabria bueno” si el conflicto de Rusia y Ucrania “no explota”. “Esperemos que no”, ha apuntado el presidente regional, que ha añadido que “hemos superado el Covid y ahora parece que la inflación también se está controlando”.

De esta forma, se ha mostrado “optimista”, salvo por esa “incógnita” que, según ha apuntado, “no depende directamente ni de un gobierno regional, ni siguiera de un gobierno de un país”.

“Yo creo que, si no hay un aumento de la conflictividad bélica y que algún día se sienten a hablar, el porvenir de Cantabria es muy bueno”, ha sentenciado el líder del Ejecutivo autonómico, que ha recordado que la nueva terminal de contenedores “va a permitir poner al Puerto en una dinámica de crecimiento enorme cuando hemos estado estancados durante muchos años”.

Asimismo, se ha referido a otros proyectos como el polígono de La Pasiega, la unidad de protonterapia del Hospital Valdecilla o las medidas del Año Jubilar Lebaniego, que a su juicio va a ser “un boom turístico”. “Estoy seguro de Cantabria este año bate todos los récords”, ha asegurado, señalando al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el aeropuerto Severiano Ballesteros y el Puerto de Santander. “Todos los indicadores nos dicen que vamos a tener año muy bueno para Cantabria”, ha augurado.

Cuestionado por los “duros” enfrentamientos que se están produciendo en los últimos tiempos, Revilla ha reconocido que “hay una crispación que yo no he conocido antes, pero el que quiere llegar al poder utiliza, por desgracia, todos los instrumentos a su alcance, valen la calumnia, la deformación, la mentira, la zancadilla, todo”.

No obstante, cree que “la gente valora que cada uno se debiera dedicar a exponer lo que va a hacer y criticar lo que han hecho mal los demás, y no llegar a situaciones donde un día mezclan familiares”. “Todo vale para desprestigiar al rival. Va a ser dura la campaña, pero nosotros no vamos a entrar en la dinámica de descalificar a nadie. Vamos a decir lo que hemos hecho en unos cuatro años muy duros, donde yo estoy orgulloso de cómo hemos podido salvar la papeleta y de proponer cosas para ir mejorando Cantabria”, ha sentenciado.