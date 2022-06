Sanidad asegura que el aumento de casos COVID es “controlable” pero puede afectar a la cobertura médica en zonas de Cantabria

Sanidad ha reafirmado el “cambio de tendencia” en la pandemia del que ya avisó hace unos días y ha señalado que el incremento de ingresos hospitalarios que está provocando es “controlable”, si bien preocupan los contagios en los profesionales sanitarios, teniendo en cuenta el actual periodo de vacaciones.

“Lo que nos preocupa más, como siempre, es la afectación a los profesionales sanitarios, que cogen el Covid como el resto de la ciudadanía”, ha dicho el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, remarcando que “muchos llevan dos años alargando vacaciones” por la pandemia. Por eso, ahora que “ya esta organizado el sistema de vacaciones”, “puede pasar que de repente haya gente que coja el Covid y nos suponga cuatro o cinco días que haya zonas donde, igual, tengamos que bajar las posibilidades de cobertura porque no tenemos profesionales, ni médicos ni de enfermería. Y esta es la realidad en la que vivimos”, ha explicado, esperando que esta nueva onda “nos afecte lo menos posible” y ser capaces de “aguantar y reordenar el sistema”.

Por lo demás, el sistema sanitario es “robusto” y “estamos preparados para esta situación”, que “es un poco lo que nos toca”, ha dicho Pesquera en declaraciones a los medios en Valdecilla, donde ha participado este jueves a la inauguración de la III Jornada de Pacientes con Cáncer y Familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), a la que también ha asistido el consejero de Salud de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, que ha hablado igualmente del aumento de contagios en su territorio.

El consejero cántabro ha confirmado que “es claro que hay un cambio de tendencia” que se viene constatando desde hace una semana. Por ahora, hay un incremento de ingresos pero es “controlable”, y “todavía es muy pronto” para evaluar el alcance que tendrá en el sistema sanitario, ha dicho.

Y, tras señalar que el objetivo de su departamento ahora es la contención del virus, como lo fue en la onda anterior, ha llamado a la “tranquilidad” ya que de momento no ha cambiado de nivel de riesgo. Algo que sí ha ocurrido en Asturias, que esta semana ha pasado del nivel bajo al medio, tras un aumento de la incidencia que se está materializando ya en un aumento de los ingresos hospitalarios, como ha señalado el titular de Salud asturiano.

Así, ambos consejeros han recordado a los ciudadanos la importancia de seguir aplicando medidas de seguridad aunque ya no sean obligatorias, como el uso de mascarilla si no es posible guardar la distancia de seguridad, sobre todo en personas mayores. Igualmente, han llamado a vacunarse a los que todavía no lo hayan hecho o les falte alguna dosis, aunque han puesto de relieve las buenas cifras de inmunización en toda España, con niveles superiores al 90%, que permiten que el impacto hospitalario esté siendo “muy pequeño”.