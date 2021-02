Sanidad pone en cuarentena a 75 alumnos y 28 trabajadores del centro de educación especial Fernando Arce

La Consejería de Sanidad ha decretado una cuarentena preventiva obligatoria de diez días para 75 alumnos de Educación Infantil y Formación Básica y 28 trabajadores (personal docente y no docente) del Centro de Educación Especial Doctor Fernando Arce Gómez de Torrelavega, por el aumento de la incidencia de coronavirus registrada en los últimos días.

En concreto, la medida afecta a las líneas educativas que se imparten en el edificio central de las instalaciones del centro educativo. Todos ellos se consideran contactos estrechos y, por lo tanto, habrán de cumplir la cuarentena preventiva establecida y se les realizará una prueba PCR.

Además, se hará un cribado generalizado al resto del alumnado y personal del centro (programas de Formación Profesional Básica y Transición a la Vida Adulta), dado que el alumnado de Educación Especial está exento de la obligatoriedad de llevar mascarilla.

Este grupo (39 alumnos más 20 trabajadores docentes y no docentes) se someterá a una PCR, pero no habrán de guardar cuarentena si el resultado es negativo, y podrán reincorporarse al centro el próximo jueves, día en el que se reanudará la actividad educativa en Cantabria tras las jornadas no lectivas del lunes, martes y miércoles.

Esta decisión se ha adoptado tras la evaluación realizada por el servicio de Vigilancia Epidemiológica de la evolución del Covid-19 en el centro, en el que se ha registrado un aumento de la incidencia en los últimos días.

Según explica la Dirección General de Salud Pública en el escrito ya trasladado al centro por la Consejería de Educación, la cuarentena obligatoria preventiva de diez días que tendrá que cumplir parte de la comunidad educativa del centro entrará en vigor mañana, sábado, y estará vigente hasta el lunes 22, ambos días incluidos.

Además, el texto explica que los alumnos y el personal que se encuentra actualmente en cuarentena por haber sido considerados contactos estrechos previamente podrán recuperar sus rutinas habituales tras la finalización de la misma. En esta situación están 27 alumnos, que forman parte de los grupos que ya estaban en cuarentena en este centro.

Cinco cierres y 362 alumnos cuarentenados

Además de decretar esta cuarentena, Cantabria ha cerrado este viernes otras cinco aulas en Infantil y Primaria por casos de Covid y ha aislado a cuatro alumnos en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Con ellos, el total de alumnos en cuarentena por contacto estrecho en el ámbito educativo es de 362, de los cuales 215 son de Infantil y Primaria y 45 cursan el resto de etapas. A ellos se suman los 102 del Fernando Arce (75 en cuarentena tras la medida adoptada hoy por Salud Pública y 27 más de las dos aulas que ya estaban aisladas previamente).

En cuanto a los nuevos cierres de este viernes, afectan a los colegios Elena Quiroga y María Auxiliadora de Santander, Mata Linares de San Vicente de la Barquera, Gerardo Diego de Santa María de Cayón y Marina de Cudeyo.

No obstante, con las cuarentenas que han terminado hoy en otros colegios, la incidencia en este nivel educativo baja a 13 aulas confinadas (ayer había 18), lo que supone el 0,48 por ciento del total de 2.654, según datos facilitados por la Consejería de Educación.

En concreto, los cierres que han finalizado son los de las aulas de La Anunciación, José Arce Bodega (dos clases) y Gerardo Diego, en Santander; Mayer, en Torrelavega; Riomar y Menéndez Pelayo, en Castro Urdiales; Cantabria, en Reocín; San Juan Bautista, en Los Corrales de Buelna, y San José Niño Jesús, en Reinosa.

Además, ha terminado la cuarentena parcial para tres docentes establecida en el CEIP Leopoldo y Josefa del Valle, en Riotuerto.

En ESO, Bachillerato y Formación Profesional, se ha confinado este viernes a dos alumnos del IES Nueve Valles de Reocín y a otros dos del Valle del Saja de Cabezón de la Sal.

Por contra, han terminado las cuarentenas parciales en aulas de los siguientes centros: Esclavas y Santa Clara, en Santander; José Zapatero Domínguez, en Castro Urdiales; y Ría San Martín, en Suances.