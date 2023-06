Suede, Lori Meyers, Shinova, Arde Bogotá, Natalia Lacunza y We Are Not DJ's clausuran 'Música en Grande'

Suede, Lori Meyers, Shinova, Arde Bogotá, Natalia Lacunza y We Are Not DJ's serán los encargados de cerrar este sábado, 1 de julio, el festival 'Música en Grande 2023' en el estadio de El Malecón de Torrelavega.

En la jornada también se podrá disfrutar de los conciertos gratuitos de Gara Durán, Barry B y Víctor Teira en la Plaza Baldomero Iglesias y se podrá visitar por última vez la Feria del Vinilo en el Boulevard Demetrio Herrero, dentro de la iniciativa 'Más Música en Torrelavega' en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

'Música en Grande' es uno de los festivales “más multitudinarios y consolidados” en el norte de España y desde hace trece ediciones congrega en Cantabria a miles de asistentes, un éxito que ha repetido de nuevo este verano, en el que reunirá en total a cerca de 25.000 espectadores para disfrutar de un cartel que incluye a una veintena de los artistas más reconocidos de la música española.

Los conciertos de este sábado comenzarán con We Are Not Dj's, a las 18 y a las 2 horas; y seguirán con Natalia Lacunza, a las 19; Arde Bogotá, a las 20; Suede, a las 21.30; Lori Meyers, a las 23.15 y Shinova a las 1 horas. La apertura de puertas será a las 18 horas y las entradas de esta jornada están disponibles desde 32,5 euros.

En cuanto a los conciertos gratuitos, que sirven como complemento al festival Música en Grande 2023 y que amenizan la hora del aperitivo en la Plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega, los protagonistas serán Gara Durán a las 13 horas, Barry B a las 14.30 y Víctor Teira a las 16.

Las últimas entradas a la venta para los conciertos, con distintos precios en función de la zona del recinto, se pueden adquirir en la página oficial del evento, www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta de El Corte Inglés, tanto en la web www.elcorteingles.es/entradas como en sus establecimientos de toda España, y en la página www.conciertosdecantabria.com.

También se pueden adquirir en diferentes puntos físicos, como las taquillas del estadio de El Malecón, la tienda Manuel Muñoz de Torrelavega o el restaurante Pizzería Papa John's de Santander.

Existe la posibilidad de adquirir las entradas y abonos con el Bono Cultural Joven del Gobierno de España y con el Bono Cooltura Joven del Gobierno de Cantabria, que permiten disfrutar de diferentes descuentos.

Además, el festival cuenta con un servicio de transporte específico para los asistentes a un precio de nueve euros para el billete de ida y vuelta y con tres rutas por una decena de municipios. Los billetes están a la venta en la página www.musicaengrande.es/autobuses.

'Música en Grande' está organizado por Mouro Producciones y producido por 20 Años de Música, además de contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Torrelavega y la Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria a través de Cantur.