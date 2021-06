"Desde que ha terminado el estado de alarma el número de mujeres asesinadas ha ido en aumento"

La psicóloga y comisaria de la Policía Nacional, María Jesús Cantos Cebrián, que fue designada el pasado año como nueva responsable del Área contra la Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, ha visitado la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, dentro del XIV Encuentro Policía Científica, en el que ha querido destacar "todos los avances que desde ese área de lucha contra la violencia de género se han llevado a cabo en el último año".

Cantos Cebrián, que desempeñaba hasta ahora la Jefatura del Área de Publicaciones en la Dirección General de la Policía, ha explicado que su departamento "se encarga, como actividad prioritaria, de elaborar, actualizar y mejorar los protocolos de valoración policial del riesgo de violencia de género y coordinar la labor de protección a las víctimas que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado", así como "coordinar y supervisar los acuerdos suscritos con las comunidades autónomas que permiten incorporar a las policías locales a estas tareas". Por tanto, el sistema VioGén se convierte en una herramienta esencial en la detección, "capaz de estimar una probabilidad de homicidio de una mujer que es víctima de violencia de género".

Además, desde este órgano están doblemente alerta, ya que durante los meses de verano "suele aumentar el número de víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas, pero es algo que tenemos bastante trabajado desde la propia Secretaría de Estado", ha explicado Cantos Cebrián en rueda de prensa. Asimismo, ha señalado que también se encuentran trabajando "en estudios sobre tipología de víctimas y tipos de violencias".

Por otro lado, ha querido recordar que la pandemia ha sido también un factor clave en muchos casos de violencia de género, donde muchas víctimas se vieron encerradas con su propio agresor, sin encontrar el momento para coger su teléfono y denunciar. "Hemos tenido muchos menos casos en España comparado con otros países de Europa", ha asegurado Cantos Cebrián, algo que se debe, a su juicio, a las medidas de prevención. "Previamente al confinamiento pusimos en marcha diferentes herramientas para que las mujeres pudieran denunciar, así como para hacer un seguimiento y control de los casos, por ejemplo, haciendo revisiones, llamadas telefónicas o facilitándoles un botón SOS", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "las denuncias telefónicas sí que aumentaron en ese periodo".

Aun así, no solamente realizan el seguimiento de las "victimizaciones" (mujeres que denuncian), sino también estudios de prevalencia e incidencia, "para tener la mayor información posible sobre la cifra negra (los casos que no se denuncian)", ha remarcado la comisaria durante su intervención.

Cantos ha destacado la implementación de otras medidas como el 'Formulario Cero', un proyecto para aprovechar los testimonios de los familiares o integrantes del entorno social de una mujer víctima de maltrato, "con el objetivo de generar mecanismos policiales de protección y ayuda aunque dicho entorno decida no denunciar a su agresor o no colaborar con la policía". Ha añadido también que entre los proyectos del departamento está la culminación de la introducción del 'Sistema Supervisor de las Valoraciones Policiales el Riesgo', un mecanismo que mejora el sistema y permite la identificación automatizada de casos de especial relevancia. Son casos susceptibles de evolucionar en reincidencia grave, muy grave o letal.

Los feminicidios aumentan tras la pandemia

Iniciado el camino hacia la normalidad tras el estado de alarma, seguimos teniendo las mismas cifras de feminicidios que en las mismas fechas de 2019, y Cantos Cebrián ha querido poner sobre la mesa que "desde que ha terminado el Estado de Alarma, los asesinatos por violencia de género han aumentado considerablemente". Aún no existen estudios científicos sobre las posibles causas de este aumento, pero como ha indicado la también psicóloga, según observación pura y dura, "uno de los motivos puede ser que algunas mujeres hayan solicitado divorcios y separaciones, o el poder volver a salir a la calle y con ello la posibilidad de encontrarte a tu agresor".

Frente a esta problemática a la que se enfrenta el Área VioGén, Cantos Cebrián ha destacado que cuentan con "bastantes normas a nivel legal, pero seguimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Interior y el de Igualdad para formar una comisión y ver qué más podemos hacer". "A nivel policial sí que existe un margen de mejora, sobre todo si hubiese mayor dotación presupuestaria", ha lamentado la comisaria, que ha asegurado tener "una motivación muy alta, como todo mi equipo, por poder hacer más cosas para ayudar a estas mujeres".

"Tenemos en marcha cinco estudios en colaboración con diversas universidades a nivel nacional sobre feminicidios", ha querido recalcar la psicóloga. Y es que, tanto el perfil de los maltratadores como del tipo de violencia ha tomado nuevas variantes, y ha apuntado hacia los más jóvenes: "La violencia de género digital está aumentando en adolescentes, por lo que también hemos realizado una campaña dirigida a ellos a través de redes sociales, debemos trabajar en esa edad tan temprana".

Con todo, el perfil del maltratador más adulto sigue trabajándose junto al Ministerio de Justicia, sobre todo porque "es difícil que los agresores sexuales y de violencia de género no vuelvan a reincidir, lo cual no quiere decir que no se puedan rehabilitar, pero queremos hacerlo a través de los programas de reinserción, no tanto en la propia prisión", ha concluido la comisaria.