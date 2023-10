Torrelavega aprueba subir impuestos como el IBI o el agua para cubrir el coste de los servicios ante la inflación

La Corporación de Torrelavega ha aprobado en el Pleno ordinario de este jueves una “actualización” de las tasas e impuestos con subidas en el IBI, el agua y alcantarillado, el precio de los vados y de servicios como la piscina de verano o las escuelas deportivas, con el objetivo de paliar el incremento que ha experimentado el coste de la prestación de los servicios municipales ante la inflación.

La propuesta ha sido aprobada por el equipo de Gobierno PRC-PSOE junto a Torrelavega Sí, mientras que PP, Vox e IU-Podemos la han rechazado ya que creen que hay otras formas de cubrir el coste de los servicios sin “pedir más a las familias”, como reduciendo el gasto de la Administración.

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha defendido que esta subida supondrá que los ciudadanos paguen de media 13 céntimos más al día, por lo que “no pone en riesgo ninguna economía”. Mientras, el Ayuntamiento recaudará en torno a 1,2 millones de euros más al año que servirán para “equilibrar” el presupuesto municipal y sostener las cuentas.

Tanto él como el portavoz socialista, José Luis Urraca, han defendido que era “necesaria” una actualización como ésta, del 5% en algunos tributos en base a la inflación entre julio de 2022 y 2023, para poder “mantener las prestaciones” y a las inversiones en los proyectos y obras de la ciudad, que son las que contribuyen al empleo. En este sentido, han destacado que Torrelavega ha sido de los municipios del país que más han bajado el IBI desde 2019, un 6,4%.

Sin embargo, desde la oposición solo Torrelavega Sí ha entendido esta subida, defendiendo que “los servicios que ofrece el ayuntamiento no son gratuitos” y que hay “proyectos que ejecutar”. De hecho, ha apostado por que los aparcamientos que se van a construir no sean gratis sino que se cobren aunque sean precios “mínimos”.

Frente a ello, los 'populares' han denunciado que “todo está subiendo y no es normal que la Administración en vez de ser un alivio sea una carga adicional”, todo porque “no hace los deberes” para ver cómo puede reducir gastos. “Hasta que eso no se haga no vamos a exigirles más a los ciudadanos”, han sentenciado, opinando que esta subida de impuestos es “un sablazo del cinco”, en alusión al incremento del 5% acorde a la inflación.

En la misma línea, Vox ha apuntado que la Administración debe están “al servicio de los ciudadanos y no al revés”, y ha tachado la propuesta de “irresponsabilidad” en el contexto actual de “tiempos difíciles”, cuando “podemos reducir los gastos en lugar de subir impuestos”.

Lo mismo ha opinado IU-Podemos. “Hay otras maneras de hacerlo y no agravando los impuestos a las familias”, ha reprochado.

Casi la mitad del incremento de la recaudación irá a Aguas Torrelavega, ya que se actualizan las tarifas domésticas y se empieza a cobrar 1,5 euros por el mantenimiento de los contadores, que se reparan cada década.

La repercusión en un recibo medio de una familia supondrá “unos siete euros al trimestre”, según el equipo de Gobierno, que ha defendido que Torrelavega tenía unos precios del agua “fuera de mercado por lo bajos que eran respecto a otros ayuntamientos” y no cubrían las necesidades de mantenimiento del servicio. De hecho, ha dicho que a pesar del aumento “todavía está bastante por debajo de la media”, además de que ha ampliado las bonificaciones para aquellos que “menos tienen”.

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la subida es del 4,9% conforme a la inflación de julio de 2022 a 2023. Así, se pasará del tipo del 0,61 al 0,64, lo que tendrá una repercusión máxima estimada de 50 euros al año de media para cada contribuyente.

En paralelo, se reducirá en un 60% la tasa que se aplica a la colocación de elementos fijos desmontables en las terrazas, tal y como pidió la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC) para compensar las inversiones realizadas por los establecimientos en este tipo de instalaciones durante la pandemia. Eso solo supondrá dejar de ingresar unos 20.000 euros, por lo que “no pone en riesgo las cuentas”.

También subirá el precio de los vados otro 5% y la tarifa de la piscina de verano debido a que se dejará de cobrar más a los no empadronados de Torrelavega, con el objetivo de adaptarse a algunas sentencias judiciales recientes que determinan que no es legal hacerlo. Así, el precio de la entrada para adultos -independientemente de su municipio de residencia- pasará de cuatro a cinco euros, y el abono familiar anual de 270 a 300 euros.

Y se incrementará el precio de las pistas de pádel y tenis y del rocódromo, así como de las escuelas deportivas municipales, que pasarán de 78 a 90 euros para equiparar lo que se paga por las distintas actividades y ajustarlo al coste real de la actividad, ya que se había quedado “desactualizado totalmente”.

Frente a ello, otros impuestos se mantienen congelados porque se entiende que la situación económica actual aún “requiere un esfuerzo” por parte del Ayuntamiento y “no trasladar incrementos desorbitados a las familias”.

En concreto, se mantienen igual el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), la plusvalía, o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros.

Ley de Memoria y apoyo a Palestina

Por otro lado, el Pleno ha debatido dos mociones de IU-Podemos. La primera ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE y Torrelavega Sí, ya que consiste en instar al Gobierno regional (PP) a que no derogue la Ley de Memoria Histórica aprobada por regionalistas y socialistas la pasada legislatura.

PP y Vox han votado en contra defendiendo, igual que lo han hecho sus grupos en el Parlamento, elaborar una nueva norma que tenga en cuenta a los dos bandos, ya que considera que la actual es “sectaria” y “omite a las víctimas del Frente Popular”.

En cuanto a la moción que pedía apoyar a Palestina, todos los grupos salvo el PSOE --que iba a apoyarla introduciendo una enmienda-- la han tumbado criticando la postura de IU-Podemos en torno a este conflicto y acusándole de “antisemitismo” y de olvidar a las víctimas israelíes.

De hecho, han denunciado que no mencione que la escalada del conflicto ha surgido por un ataque terrorista de Hamás y han opinado que su exposición de motivos está “llena de odio y de señalamiento” contra Israel.

Tanto Torrelavega Sí como Vox han criticado al PSOE por tratar de enmendar una moción que “ofende más que ayuda”, mientras que los socialistas han respondido que prefieren no escudarse en un “posicionamiento ambiguo” como el resto ante la “magnitud de la tragedia”.

Y tanto PRC como PP han cargado contra IU-Podemos señalando que “la realidad es que un grupo terrorista ha atentado contra el pueblo israelí”. “No tiene sentido una moción poniendo como buenos a unos y malos a otros”, han dicho los regionalistas, mientras que los populares han considerado que no mencionar a Hamás se debe a su “buena relación con otros grupos terroristas”.

De hecho, han lamentado el “blanqueamiento que hace de ETA” en una “comparación odiosa de las comparaciones odiosas”, ya que la moción apunta que Israel “ha matado a más gente que ETA en 60 años”.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado asuntos como una subvención para la Junta Vecinal de Viérnoles para instalar placas fotovoltaicas en edificios de su propiedad, el proyecto Alma Altamira para impulsar la entrada de jóvenes al mercado laboral de la mano de la Agencia del Fondo Social Europeo+ de Lituania, o la contratación de coordinadores para las lanzaderas de empleo.