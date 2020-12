Afanion, 25 años ayudando a mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer en Castilla-La Mancha

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha (Afanion) ha cumplido este 19 de diciembre 25 años, una fecha en la que la crisis sanitaria actual no les ha permitido conmemorar este aniversario como hubiesen querido, "con un gran acto de reconocimientos".

"Habrá mejores momentos, sin duda", señala el presidente de Afanion, Juan García Gualda, en una carta en la que recalca que se trata de "un aniversario compartido" porque "son muchos los que de una u otra forma han contribuido a escribir la historia de esta asociación".

En este sentido, recuerda que cuando nació la asociación era "la ilusión de unos pocos", "el anhelo, por aquel entonces, de un grupo de padres y madres que compartían el diagnóstico de cáncer de sus hijos y una necesidad de apoyo mutuo para hacer frente al miedo, a la rabia o a la incertidumbre que sentían".

"Hoy Afanion es el reflejo del tremendo esfuerzo, del trabajo y de la voluntad de aquellos primeros padres para crear desde cero una organización que se ha convertido en la asociación de referencia en Castilla-La Mancha en materia de cáncer infanto-juvenil", destaca Gualda.

Asimismo, considera que el crecimiento de Afanion, una asociación cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes con cáncer, así como de sus familias, también es "el fruto de la constancia de todos los que siguieron ese mismo camino aportando grandes dosis de trabajo y compromiso".

Además, ha agradecido a todos aquellos que han contribuido a que Afanion sea la asociación que es hoy, "pero, sobre todo, a las familias y a los niños y niñas, algunos ya convertidos en adultos". "En esta fecha también tenemos en nuestra memoria, como cada día, a todos los niños y adolescentes que han fallecido en estos 25 años como consecuencia de un cáncer infanto-juvenil. A todos, gracias".

"Inmenso reconocimiento social"

"A lo largo de estos 25 años no nos hemos sentido nunca solos. Hemos tenido la suerte de lograr un reconocimiento social inmenso. No podéis imaginar lo importante que es sentir ese calor y saber que siempre tenemos no una, sino infinidad de manos tendidas", destaca también Gualda.

El presidente de Afanion valora que se han atendido muchas de las reivindicaciones de la asociación pero remarca ser consciente de que queda "un largo camino por recorrer". "Sin duda, este 2020 supone un punto de inflexión a todos los niveles. Este año de nuestro aniversario es el año en el que una pandemia ha cambiado el mundo. Pero en Afanion continuamos caminando, quizás ahora con pasos más lentos, porque sabemos que no podemos dejar de recorrer el camino que inició aquel primer grupo de padres. Quedan muchos retos, muchos logros que conseguir para seguir mejorando la calidad de vida del colectivo al que atendemos. Y en esa tarea estamos".