El II Foro virtual de Mujeres Cooperativistas avanzará en la incorporación efectiva de la mujer al cooperativismo agroalimentario

El II Foro Virtual Mujeres Cooperativistas de Castilla-La Mancha que se desarrollará los días desarrollará los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre se ha marcado el objetivo de avanzar en la incorporación efectiva de la Mujer al Cooperativismo Agroalimentario de Castilla-La Mancha y crear un espacio de encuentro y diálogo que permita reflexionar sobre las políticas públicas que fomentan la igualdad, la experiencia de mujeres cooperativistas, los nuevos liderazgos, la diversificación económica, el reto demográfico, y el acceso a los puestos de toma de decisiones.

La nueva PAC tiene un fuerte componente medioambiental y contempla la perspectiva de género

Saber más

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Fundación La Caixa, Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es la promotora de este foro que pretende dar voz a las mujeres cooperativistas para que sean ellas dueñas del destino que quieren dar a sus vidas dentro del cooperativismo agroalimentario de Castilla-La Mancha.

Congregará a mujeres socias, hijas de socios y socias y colaboradoras de cooperativas de la región, además de personal técnico de las diferentes cooperativas, en particular las mujeres que componen los Comités Permanentes de Igualdad.

'El Plan C' de Teresa Viejo: curiosidad para liderar tu vida

La periodista y escritora Teresa Viejo intervendrá el 27 de noviembre con su ponencia “El Plan C”. Curiosidad para liderar tu vida. Teresa Viejo explica que hablará de un modelo de liderazgo que denomina “curioso”, basado en la observación y la exploración dentro de las organizaciones. “Hará unos tres años –cuenta- comencé a estudiar la curiosidad, como la primera fortaleza humana que es, y me pregunté si habría una forma de activarla e implementarla, dados sus beneficios en la vida de las personas. Así creé el “Observatorio de la Curiosidad”. En escuelas de negocios, como Harvard o Insead, estudian los casos de éxito de la curiosidad en la empresa y me he propuesto que suceda lo mismo en España. El liderazgo surgido de la era Covid se sustenta a través de preguntas, de cuestionarse los modelos y estructuras tradicionales; es disruptivo, empático y altamente flexible. Trabaja el mindset, la apertura y la escucha activa. Es por tanto, observador y curioso”.

El Foro será inaugurado este jueves por el director de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, la directora del Área de Negocio Guadalajara y Cuenca, Noelia Pérez y la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado.

César Piqueras, ‘Gestión de la adversidad’ y Esther Mesa con ‘Liderazgo femenino’

Entre los ponentes de esa primera jornada estará el responsable técnico de la Fundación CooperActiva, Tomás Merino, abordando las nuevas obligaciones en materia de igualdad retributiva y auditorías salariales en cooperativas, y la Coach y formadora experta en empoderamiento y liderazgo Esther Mesa, con su ponencia “Liderazgo femenino cooperativista. La búsqueda del propósito”. El 20 de noviembre César Piqueras, uno de los principales referentes para la formación de personal directivo" versará sobre “Gestión de la adversidad”.

El jueves día 26 de noviembre se reanudará el foro con la mesa de experiencia de mujeres cooperativistas, que presentará y modera Arantxa Mínguez, técnica de Igualdad de Fundación CooperActiva. En ella participarán Carmen Ramírez, Export Manager de Vinícola de Tomelloso; Consoli Molero, gerente y maestra de almazara de Colival (Valdepeñas); Laura Díaz-Pavón, enóloga de la Cooperativa Cristo de Santa Ana (Villafranca de los Caballeros) y Francisca Ruiz, responsable de formación de la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso. Continuará de nuevo Esther Mesa con la intervención sobre “Creación de equipos multidisciplinares. Generar Comunidad a través de la Red de Mujeres Cooperativistas”.

El viernes, para finalizar estos cuatro intensos días de trabajo la interventora de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Luisa Rafaela Velázquez, expondrá la situación de la organización en materia de igualdad, siendo pionera en conseguir en su consejo rector la igualdad, con un 40% de presencia de mujeres.

Seguirá la portavoz de la comisión de Igualdad de Cooperativas Agro-alimentarias, Felicia Plata, para departir sobre el reglamento de funcionamiento de la comisión de Igualdad de la organización. Le tomará el relevo Belén Gómez-Porro, representante de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha en AMCAE España, hasta llegar el turno más esperado de la jornada con la conocida periodista y escritora Teresa Viejo y su “Plan C”.