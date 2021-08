Colectivos animalistas piden al Gobierno de Castilla-La Mancha investigar responsabilidades por el "brutal atropello" del toro que huyó en Brihuega

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha interpuesto un escrito telemático formal ante la Delegación provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, para que el Gobierno castellanomanchego inicie una investigación oficial sobre la huida de un toro del coso de Brihuega (Guadalajara) y su "brutal atropello" posterior con un vehículo. Los hechos se produjeron en la madrugada del pasado sábado, 7 de agosto, y este colectivo quiere aclarar preguntas responsabilidades y que se incoen expedientes sancionadores “a quienes pudieran resultar responsables de las presuntas infracciones descritas”.

Castilla-La Mancha plantea regular que haya prácticas en becerradas para el alumnado de sus escuelas taurinas

Saber más

La denuncia se ha interpuesto con base en el Real-Decreto que regula el Reglamento de Espectáculos Taurinos, que dispone la prohibición absoluta de actuaciones que impliquen el maltrato y sufrimiento injustificado de los animales; así como en el Real Decreto del Reglamento de los festejos taurinos populares de Castilla-La Mancha, que dispone la "prohibición de maltrato".

"Esta luctuosa muerte de un animal que se sintió acorralado y quiso escapar, es el ejemplo más reciente demostrativo de la necesidad urgente de una modificación de la normativa sectorial taurina de Castilla-La Mancha, en la que se realizan tantos espectáculos taurinos de sufrimiento animal", alega ANPBA.

Más medidas de protección para las reses

Así, urge a que la normativa autonómica sobre festejos taurinos incremente sustantivamente las medidas de protección de las reses, de modo que, en situaciones como la acaecida en Brihuega, los animales no sean reducidos "de tan inaceptables maneras", sino que, previa valoración de cada caso y siguiendo las normas de la casuística, se contemple la posibilidad de que la autoridad competente "aplique dardos tranquilizantes a los desdichados animales utilizados en este tipo de eventos". Recuerda que las reses solamente están ahí protagonizando situaciones que "para ellos son extremadamente estresantes, por mera diversión de unos pocos", pues los etólogos "nos aseguran que las reses de lidia, como bovinos que son, y por su sentido gregario y de manada, tienen querencia a permanecer en el campo y con los suyos".

Por ello, añade la asociación, utilizarlos para diversión, además de "lamentable", choca con "las nuevas sensibilidades morales que están aflorando en la sociedad española, que ve con ojos cada vez más críticos que se utilicen sufrientes animales para proporcionar diversión".

Para ANPBA, ha llegado el momento de trasladar esos "crecientes valores morales y éticos a nuestro trato a los animales llamados de lidia", que no constituyen una "raza aparte" sino que "han sido manipulados mediante selección genética para conseguir y potenciar aspectos psicológicos como la bravura, que este tipo de animales (vacunos) no poseen en su base genética, que es la de pacíficos herbívoros". "Es hora de dejar de manipular y utilizar a estos animales, de dejarlos en paz, en reservas naturales donde el creciente turismo ecológico pueda admirarlos en la inmensidad de los campos, y no en un coso taurino ni en las calles, en los que sientes acosados por el gentío vociferante", concluye.

También el partido animalista PACMA ha anunciado en redes sociales que va a interponer una querella criminal por estos hechos:

🔴 ¡ÚLTIMA HORA! Estamos preparando la querella criminal que presentaremos por estos hechos brutales. Vamos a llevar a los responsables a los tribunales.



🔜 Os contamos más en las próximas horas. https://t.co/6HMn0uH2Jr — PACMA (@PartidoPACMA) 9 de agosto de 2021

Concretamente se ha querellado contra los responsables del atropello por un posible delito de maltrato animal y exigirá responsabilidades a los organizadores. Los hechos se produjeron en la vía pública, fuera del recinto taurino, por lo que PACMA interpreta que podría ser considerado un delito de maltrato animal, de acuerdo con el Código Penal. Además, el Partido Animalista valora presentar una denuncia por la vía administrativa contra los organizadores del evento, por posibles irregularidades en las medidas de seguridad, que deberían haberse garantizado.

Igualmente, recuerda que este tipo de hechos lamentables son habituales y que "todos los veranos asistimos a episodios similares, en los que se termina matando a los animales de las formas más terribles". Además lamenta que una localidad como Brihuega, famosa por sus campos de lavanda, "esté en boca de todo el mundo por hechos como este".

El Partido Animalista ha convocado una gran manifestación el próximo sábado, 18 de septiembre, en Madrid. Bajo el icónico lema «Misión Abolición, miles de personas exigirán la prohibición de la tauromaquia.

Por su parte, la asociación animalista AnimaNaturalis está en estos momentos redactando la denuncia de estos hechos, que "identificará a todos los responsables de este presunto delito de maltrato animal y llevará el caso a los tribunales".