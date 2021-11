La sociedad está muy equivocada. Nosotros podemos con todo

Hola a todos, mi nombre es Ana Briones Olivares y hoy os voy a contar una historia de superación: la mía.

Aunque soy de Toledo, mis padres son andaluces. Tengo una madre que es fantástica y muy valiente. Ella nos cuidó a mis otros tres hermanos y a mí cuando mi padre murió. Nos dejó muy joven, yo tan solo tenía un año. Ella se ha convertido en mi persona de referencia por su dedicación y perseverancia para sacarnos a delante, aunque mi respaldo lo tengo en mi hermana, confidente y amiga.

Hace tantos años que ya no lo recuerdo, comencé mi formación en una asociación donde, tanto a otros compañeros como a mí nos trataban como si no supiéramos hacer nada, como si no tuviéramos autonomía. En aquel momento me llevaban y me traían y yo sentía que me faltaba algo: hacer y decidir por mi cuenta.

Entonces, conocimos a la madre de un participante de CECAP, y nos recomendó este nuevo servicio de Capacitación. Y decidí cambiar e irme a un sitio en el que me tratan tal y como soy. En el que vieron de lo que soy capaz, en el que descubrieron mis capacidades. Todo se basa en que yo quería manejarme sola: ir y venir, salir con amigos, estudiar y aprender y llegar a ser independiente encontrando un trabajo. Y os tengo que contar que todo lo he ido consiguiendo.

Hace ya varios que entré por la puerta del Centro Comercial donde se sitúa CECAP. Allí vi por primera vez a un señor muy alto llamado Andrés. ¡Qué altura! Eso me hizo cohibirme, pero su trato cercano me relajó enseguida. Después de aquel primer encuentro, en el que la familia de CECAP me abrió sus puertas de par en par, todo fue más fácil para mí.

Tras un proceso de capacitación con un profesional, comencé a ir sola en autobús. Os tengo que decir que la primera vez tenía a toda la familia esperando en la parada. No creían que lo fuese a conseguir, pero lo hice. Y desde entonces me muevo sola por Toledo, y por Madrid, y por Guadalajara… ¡qué escépticos eran! Tanto he cambiado y soy tan independiente que me fui a vivir a un piso con otras compañeras. Echo de menos a mi madre, me costó irme de casa, pero soy feliz porque hago una vida normal.

Pero además aquí me ha abierto las puertas al aprendizaje. Si años atrás pensaba que no iba a desarrollar mi capacidad educativa, aquí me han demostrado que sí podía, como cualquier otra persona. Primero estuve en Tavera con apoyo personalizado de CECAP y después de graduarme pasé a ser emprendedora gracias a Social Business Factory. Iba todos los días a la Universidad de Castilla-La Mancha y con otros compañeros creé la empresa Abono Café.

Finalizo mi historia contándoos una buena noticia. Ofrecerme la posibilidad de estudiar la titulación homologada en Ocio y Tiempo Libre me ha servido para ser, además de voluntaria, mentora profesional. Trabajo para CECAP JOVEN. Me ocupo de apoyar a los participantes que me necesitan. Les ayudo a que sociabilicen, a desarrollar habilidades comunicativas y físicas. Todo lo que esté en mi mano lo van a tener de mí, porque sé lo difícil que es estar solo, no poder comunicarse correctamente o que no te entiendan. Es una pena, pero la sociedad piensa que no podemos hacer lo que nos propongamos, y están muy equivocados. Solo tenemos que capacitarnos para hacerlo. Nosotros podemos con mucho, y con más.