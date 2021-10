Castilla-La Mancha no se plantea ningún peaje en la región: "No lo vemos en el horizonte"

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha señalado que la Comunidad autónoma no se plantea ningún peaje en sus carreteras, ni de momento ha encargado ningún estudio para valorar esa posibilidad.

"No lo veo en el horizonte, me iré y no habrá peajes en las carreteras de Castilla-La Mancha, lo tengo bastante claro", ha afirmado a preguntas de los medios en Albacete, después de que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, anunciara que el Gobierno presentará "en unos meses" su propuesta para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024.

Ha señalado que el planteamiento debe ser justo, por lo que estarán vigilantes para ver qué modelo se plantea desde el Ejecutivo central, y ha abogado por que el planteamiento a los peajes debe pasar por una "transición justa", desde el punto de vista ecológico y financiero, para que "no le cueste dinero al que menos tiene".

En la región, no se pueden plantear peajes por el momento, según Hernando, porque la Administración regional tiene que evitar que el sector logístico tenga "mayor gravamen", al tiempo que ha añadido que la renta media en la región no es la renta media nacional.

Por último, Hernando ha añadido que en Castilla-La Mancha hay "un peaje en la sombra" en la Autovía de los Viñedos, en el que "por cada coche que pasa hay que pagar"; una solución que no ha sido "la mejor desde el punto de vista financiero". "Nos gastamos más de 50 millones para pagar la letra de esta autovía", ha aseverado.