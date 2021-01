Castilla-La Mancha quiere llegar a las 14.000 vacunas este fin de semana

'Filomena' no impedirá que se siga vacunando en Castilla-La Mancha durante el fin de semana. Así lo ha asegurado el presidente regional, Emiliano García Page, que ha destacado que se están cumpliendo los plazos previstos y que Fomento ha priorizado la limpieza de nieve de los centros sanitarios donde se suministra la vacuna contra la COVID-19 para llegar al objetivo de 14.000 vacunas que estaba planeado para estas fechas.

Castilla-La Mancha dobla su porcentaje de vacunación contra la COVID y llega al 21,6% de dosis administradas

"Hay mucha ansiedad por acabar el trabajo cuanto antes, pero todo tiene su programación, no se trata solo de vacunar, sino de hacerlo sin comprometer el resto de patologías", ha destacado Page. "Se trata de dedicar, como dedicamos, más personal. Está todo programado y vamos cumpliendo los plazos conforme a lo que estaba establecido. Con la vacuna nos vamos a tener que acostumbrar a que no es un sprint, no es un hoy para mañana, es algo que va a durar todo el año y ojalá no dure toda la vida como la gripe que nos obliga a vacunar todos los otoños", ha señalado.

Durante la inauguración del CEIP 36 en Imaginalia (Albacete), Page ha asegurado que hemos pasado la fase más dolorosa de la pandemia, "está habiendo muchos contagios como consecuencia de la movilidad que se produce con la Navidad, afortunadamente hay una proporción entre los contagios y la hospitalización muy distinta de la que tuvimos al principio cuando todo era desconocido".

El presidente castellanomanchego ha acabado su intervención deseando que este año "podamos tener Feria en Albacete, si llegamos a tiempo no solo será la celebración de una de las mejores ferias de España, será la demostración evidente de que hemos torcido la mano al virus, ese es el objetivo por el que hay que trabajar entre todos. Hay poquito espacio para la ideología, el virus ataca a todo tipo de personas, tenga el dinero que tenga y piense lo que piense".

"Queremos llegar al verano con una vacunación masiva, muy general, por eso además nos vamos a apuntar a todas las vacunas. A todas las que van a ir llegando de distintas empresas, incluso las españolas que están previstas para otoño, porque hay que pensar en seguir fabricando más vacunas de cara a la continuidad de los siguientes años", ha concluido García-Page.