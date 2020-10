De Castilla-La Mancha a Virginia: 'Allan Ellen', un mediometraje de Juan Ros

Juan Ros nació y vivió en Albacete hasta los 18 años, cuando emprendió sus estudios y su carrera profesional en ciudades como Madrid, Londres o Los Ángeles. Este albaceteño es el director y guionista del mediometraje 'Allan Ellen', producido íntegramente en España en 2019 y rodado en lengua inglesa.

Esta misma semana 'Alan Ellen' ha sido seleccionados como único proyecto español en la 33 edición del festival de cine de Virginia, organizado junto a la Universidad de Virginia, y considerado uno de los más importantes de Estados Unidos. El festival se celebrara entre los días 21 y 25 de Octubre en el teatro Paramount.

'Allan Ellen' ha sido un proyecto 100% independiente financiado por este director, una apuesta arriesgada con el único objetivo de producir su próximo largometraje que está en fase de desarrollo.

Juan, ¿cuándo empezó su pasión por el cine?

Desde muy temprana edad mis padres tenían la buena costumbre de llevarme al cine junto a mis hermanos, recuerdo perfectamente con 5 años ver en el Cine Gran Hotel 'Regreso al futuro', esa película marco mi vida, diría que mi pasión por el cine nació en esos años dorados de la década de los 80 con películas memorables del género de la ciencia ficción y la fantasía como 'Los Goonies', 'La historia Interminable', 'Los Gremlins', 'E.T'...

¿Cuáles han sido tus principales fuentes de inspiración?

La inspiración proviene de varios ámbitos, nunca sabes realmente la procedencia. Cuando estás inmerso en un proceso creativo, cualquier historia de la vida cotidiana puede servir de inspiración para escribir un guion. Han sido muy importantes para mi los cuentos clásicos, autores como los Hermanos Grimm o novelas como las de Julio Verne. En cuanto al cine, todas las películas con un marcado contenido en la fantasía y el surrealismo me han influido de una manera u otra. Directores como Spielberg, Tim Burton, Jean Pierre Jeunet, Michel Gondry, Kubrick, Carlos Saura o Jose Luis Cuerda son grandes de mis referentes, sin ninguna duda.

'Allan Ellen'

El éxito de Allan Ellen se ha centrado principalmente en Estados Unidos, donde hicieron la Premiere Mundial (Abril 2020) en la 53 edición del festival de Houston (Worldfest Internacional Film Festival), donde ganaron un Remi de plata a mejor mediometraje de Ciencia Ficción. Además, también han sido seleccionados en prestigiosos festivales de cine como el de San Francisco y en el Festival de Cine de Orlando.

En estos momentos está participando es festivales estadounidenses, pero Castilla-La Mancha, y en concreto Albacete ¿ofrecen oportunidades en el sector cultural?

A los 18 años me fui de Albacete y emprendí mis estudios y mi carrera profesional en ciudades como Madrid, Londres y Los Ángeles. Aunque he estado lejos durante estos años, sé por amigos cercanos que Albacete apoya la cultura y principalmente al cine, donde cuenta con un festival Internacional consolidado y de prestigio como es Abycine.

Hablando de Abycine, que se celebra dentro de una semana, no sé si ha participado alguna vez ¿ qué le parece este festival de cine independiente?

Sí, participé con mi cortometraje 'Naif' allá por el año 2010 dentro de la categoría 'Hecho en Castilla la Mancha', la experiencia fue muy positiva, proyectaron el cortometraje en el Cine Capitol repleto de asistentes, un cine que me encanta y donde tantas veces acudí en mi niñez para ver películas. Este año 2020 me hubiera gustado poder participar en Abycine, pero la duración de mi Mediometraje 'Allan Ellen' (39 minutos), no me permitía acceder a la convocatoria según las bases del festival. Otra vez será...