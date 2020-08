Cierre cautelar de espacios cerrados y clausura de todas las actividades de Alcázar de San Juan por transmisión comunitaria

La Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real ha propuesto esta misma tarde medidas especiales para la localidad de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), debido a la proliferación de casos en el ámbito social y laboral, y ante un escenario de transmisión comunitaria. Abarca el cierre de discotecas, salas de baile y bares de copas, y la suspensión cautelar de todos los eventos y actividades municipales, así como la supresión de visitas en las residencias de ancianos o viviendas tuteladas de mayores. Todas las medidas adoptadas entran en vigor esta noche a las 00.00 horas y durarán 14 días, ha detallado posteriormente la alcaldesa, Rosa Melchor.

Asimismo, se ha procedido ya, por orden del propio Ayuntamiento, al cierre temporal de la piscina municipal (allí se detectó un positivo entre los empleados) y al cierre cautelar de bibliotecas, museos, cines y teatros, así como a la suspensión de eventos deportivos y culturales. También se procederá a la clausura de parques y jardines y a la suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Los bares y terrazas que no son de ocio nocturno podrán abrir hasta la 1.00 con el 75% de aforo en terrazas, el 50% en interiores, con grupos en mesas no superiores a 10 personas y sin servicio en barra. Son, por tanto, medidas más restrictivas que las del decreto extraordinario de nuevas medidas aprobado a nivel regional.

No se trata de un confinamiento porque no se restringe la movilidad ni requiere de autorización judicial. Según ha afirmado la alcaldesa, se trata de una "mezcla de las fases 0, 1 y 2" de la desescalada. En este sentido, ha pedido responsabilidad ciudadana para afrontar estas dos semanas, a partir de las cuales se llevará a cabo una evaluación y se decidirán si las restricciones permanecen o se suavizan.

La transmisión comunitaria ha venido determinada por el contagio de 66 personas en las últimas dos semanas, procedentes de varios brotes localizados pero sin contacto entre sí. Uno de los primeros se produjo en el Hospital Mancha Centro y otro en un prostíbulo de la localidad. La mayoría de los infectados no presentan síntomas graves y el Hospital no tiene "alta presión asistencial", pero "no queremos volver a la situación de marzo". "El sistema de rastreo está funcionando muy bien, pero no nos confiemos y relajemos porque nos perjudicaría gravemente. Tenemos 14 días de oportunidad de salir de los contagios", ha concluido la alcaldesa.

Nuevos datos de toda la comunidad autónoma

Es la principal novedad en la actualización de los datos aportados hoy por la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, que ha confirmado 370 nuevos casos por infección de coronavirus detectados a través de PCR en toda la región, manteniéndose la media ascendente de los últimos días. De los 370 nuevos casos, 182 pertenecen a la provincia de Toledo, 71 a la provincia de Guadalajara, 53 a Albacete, 45 a Ciudad Real y 19 a Cuenca. El número acumulado de casos detectados a través de PCR desde el inicio de la pandemia es 22.115.

El número de hospitalizados en cama convencional es 119. Por provincias, Toledo tiene 43 de estos pacientes (28 en el Hospital de Toledo y 15 en el Hospital de Talavera), Guadalajara 28 (todos ellos en el Hospital de Guadalajara), Albacete 25 (23 en el Hospital de Albacete y 2 en el Hospital de Hellín), 19 en Ciudad Real (10 en el Hospital de Ciudad Real, 6 en el Hospital Mancha Centro, 2 en el Hospital de Manzanares y 1 en el Hospital de Puertollano) y Cuenca 4 (todos ellos en el Hospital de Cuenca).

Mientras, el número de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos y que necesitan respirador es 9. Por provincias, Ciudad Real tiene 3 de estos pacientes, Toledo 2, Albacete 2, Cuenca 1 y Guadalajara 1. Además, e n las últimas 24 horas no se han registrado fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha.

Finalmente, un total de 23 centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha cuentan con algún caso confirmado por infección de coronavirus: 7 de estos centros están en la provincia de Toledo, 7 en Guadalajara, 5 en Ciudad Real, 2 en Albacete y 2 en Cuenca. Son 41los residentes que tienen actualmente caso confirmado y el número de fallecidos en este tipo de centros desde el inicio de la pandemia es 1.346.