La consejería de Fomento duplicará su inversión en vivienda durante 2021 y "triplicará" las ayudas que dependen de la cartera

La Consejería de Foment tiene previsto "invertir mucho" en carreteras durante el próximo ejercicio de tal manera que el presupuesto destinado a este fin se incrementará un 12 por ciento en las cuentas de 2021 y contendrá una partida especial de 20 millones de euros para arreglar carreteras de municipios pequeños con el objetivo de "combatir el aislamiento" y la despoblación.

Así lo ha avanzado este viernes en una rueda de prensa previa a la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes, el titular de este departamento, Nacho Hernando, que ha destacado que Fomento tiene previsto para el año que viene "duplicar" el presupuesto de vivienda, incrementar un 43% la inversión en urbanismo y aumentar un 74% el presupuesto de movilidad, que incluirá una apuesta por un nuevo modelo de transporte.

Hernando ha asegurado que se trata de un presupuesto "expansivo", de cuentas "contracíclicas", y que serán así "como mínimo hasta que haya una vacuna" y se pueda resolver "una parte importante de la desaceleración o de la parálisis económica”. "Apostamos por una salida de la crisis a través de la inversión y a través del gasto social”, recalcó, y por eso aseguró que no se van a crear "excusas".

"Vamos a duplicar las inversiones y triplicar las ayudas en la Consejería de Fomento", ha asumido Hernando, que ha indicado que el presupuesto de Fomento para el año próximo ascenderá a 300 millones de euros. "Vamos a gastar en lugar de recortar, invertir en lugar de paralizar", ha subrayado.

Veinte millones en carreteras

En materia de carreteras, además de los 20 millones para esa partida especial que afrontará "una de las múltiples caras del reto demográfico", se ha referido a los 1,3 millones que recibirá la provincia de Albacete, para --entre otras actuaciones-- el ensanche y el refuerzo de la CM-3119 entre Villarrobledo y Munera y el inicio de las mejoras de los accesos a Nerpio.

A la provincia de Ciudad Real se destinarán 3,3 millones de euros para la mejora de la red de carreteras en actuaciones como el refuerzo de la CM-3127 entre La Solana y Villanueva de los Infantes o el refuerzo de la CM-3103 entre Pedro Muñoz y Tomelloso, así como la ejecución de la Ronda Sur de la capital, donde se incluirá una aportación de medio millón de euros.

En la provincia de Cuenca, con 3,2 millones de euros presupuestados para este ámbito, se llevarán a cabo obras como la mejora de la CM-2106 en el tramo entre Huerta y Valdemeca o la mejora de la CM-2026 entre Barajas de Melo y Leganiel; en la de Guadalajara, actuaciones como la mejora de la CM-2015 entre Zaorejas, Puente de San Pedro y Corduente, o la mejora de la CM-2107 en Turmiel, recibirán una partida superior a los 7,3 millones de euros.

Finalmente, en la provincia de Toledo, con una inversión de 5,7 millones de euros, destacan la ejecución de Variante de Fuensalida, la mejora de la CM-401 entre Navahermosa y Los Navalmorales, la CM-4171 entre Los Navalmorales y Espinoso. Además, también el presupuesto contempla 1,5 millones de euros para la mejora de los accesos a Talavera de la Reina. En materia de Transportes, Nacho Hernando ha destacado que a lo largo del 2021 se va a aumentar el presupuesto destinado a los servicios Astra un 30 por ciento.

El titular de Fomento, que en materia de vivienda ha incidido en la tramitación "ágil" de los fondos tanto estatales como propios y los que llegarán de la UE para la reconstrucción tras la pandemia, ha resaltado por último cómo la crisis está llevando a agilizar el proceso de tramitación de proyectos urbanísticos y a "legislar con más urgencia" normas como la Ley de Proyectos Prioritarios y la Ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), que ya está "haciendo de embajadora de la región sin haberse aprobado", ha subrayado.

Proyectos destacados

Entre los proyectos más relevantes, Hernando ha citado la rehabilitación del Fuerte de San Francisco de Guadalajara, con 2,7 millones de euros de inversión; la mejora de la accesibilidad del casco antiguo de Cuenca, con 2,3 millones y la urbanización 'El Terminillo' también en Cuenca, con más de 900.000 euros.

También la remodelación del Paseo del Bosque de Puertollano (Ciudad Real), con 1,4 millones de euros; la rehabilitación del Paseo de la Alameda de Sigüenza (Guadalajara) y la tramitación urbanística a través de un Proyecto de Singular Interés del Centro de Investigación neurológica de Albacete.

Ciudadanos le pide aprovechar la "inyección" de la UE

El diputado de Ciudadanos, Alejandro Ruiz, ha preguntado a "quién van dirigidas" determinadas partidas, centrándose en las relativas a los altos cargos, y otras destinadas a campañas de divulgación e institucionales, sobre las que ha vuelto a demandar que se fijen objetivos previos. De este modo, ha confiado en que al ejecutar el presupuesto "se ajusten mejor las partidas presupuestarias", destacando que "la prioridad política se ve" en las cuentas regionales. Así ha criticado que hay algunas partidas que bajan, relacionadas con la despoblación.

Ruiz ha pedido información sobre algunas actuaciones relativas a la seguridad vial y en especial a la protección a los moteros, ha confiado en que durante esta legislatura se pueda acometer una renovación de la LOTAU "impulsada por la ley SUMA" y ha apelado a "saber aprovechar" la oportunidad que supondrá la "inyección importante de dinero de Europa". No obstante, ha avisado, a la hora de hablar de inversiones, de que "estamos en una situación crítica" y "ya tocamos en deuda a 7.000 euros por catellanomanchego".

"Las cuentas del 'Black Friday'", según el PP

La diputada del PP María Roldán se ha preguntado "de qué sirve aumentar el presupuesto año tras año" si luego no se cumplen y "no llegan a la gente", asegurando que estos presupuestos son "de incertidumbre" y "generan dudas" y aunque ha admitido el incremento ha apuntado que no puede ser que las cuentas crezcan "de cara al anuncio" en vez de a una ejecución "real y efectiva", definiendo estas cuentas como las del 'Black Friday'.

Ha criticado que se presupuesten partidas de 100.000 euros para arreglar carreteras, dinero que "no soluciona nada" --el consejero ha detallado posteriormente que ese dinero es para expropiaciones-- y ha preguntado qué pasa con líneas de transporte como la de Liétor que, como han lamentado desde el municipio, desde este viernes ya no funciona, a lo que Hernando ha explicado que el Ejecutivo "ha restituido el cien por cien de sus líneas" desde septiembre y que esa en concreto pertenece a la Sevilla-Manresa y se ve afectada por el cierre de fronteras por la pandemia.

"Seguimos sin ver infraestructuras necesarias para la región", ha abundado, avanzando que desde el PP van a proponer "una inversión mucho mayor y mucho más contundente" en varias de las carreteras que se plantean, y criticando que el Ejecutivo vaya a "seguir ralentizando la inversión en obra pública que tan necesaria es".

La portavoz de Fomento del Grupo Socialista, Marisa Sánchez, ha declarado que estas cuentas son "excepcionales" por la situación de la pandemia y por la cantidad que engloban, considerándolos "tremendamente prudentes". Ha resaltado el incremento del 39,1 por ciento más respecto al curso anterior que suponen, lo que significa un total de 84 millones de euros más. Sánchez ha acusado al PP de vivir en una "realidad Matrix" o de una "serie de Netflix".