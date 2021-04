Castilla-La Mancha ya tiene más personas vacunadas con la pauta completa que contagiadas con COVID durante toda la pandemia

Sigue el optimismo con el ritmo de vacunación en Castilla-La Mancha. Así lo ha mostrado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, al precisar que en esta comunidad autónoma ya hay más personas vacunadas con la pauta completa que el total de contagiadas con COVID-19 desde que comenzó la pandemia. Es uno de los factores positivos que, junto con las ayudas a los sectores económicos, ha destacado para prever un crecimiento sostenible en los próximos meses.

Durante un acto en Guadalajara, el presidente castellanomanchego ha incidido en el hecho de que el Gobierno central haya accedido a ampliar los sectores que se beneficiarán de las ayudas directas para pymes y autónomos, sobre todo en turismo y comercios como el cazado o el textil. Lo ha celebrado junto con el hecho de que Castilla-La Mancha haya sido “la primera región” en remitir el convenio firmado para la percepción de los más de 200 millones de euros que le corresponden de estos fondos europeos.

Esta “inmensa cantidad de dinero”, sumada al avance de la vacunación, le ha llevado a afirmar que el 95% de la actividad económica parada por la pandemia, “se va a recuperar bien”, sobre todo en sectores como el turismo o los servicios. Y también ha hecho alusión al ahorro de parte de la ciudadanía, que “entrará en circulación en unos meses”. “Todo ello, junto con una conquista de fondos europeos como no se ha visto nunca, será un cambio de inercia que nos va a llevar a una dinámica de crecimiento extraordinaria”.

Al hilo de todo ello, García-Page ha destacado que Castilla-La Mancha, gracias al esfuerzo del personal sanitario y “sin necesidad de fabricar colas ni grandes acampadas”, tiene ahora mismo más gente vacunada en segunda pauta, es decir, al completo, que casos ha detectado de coronavirus durante toda la pandemia. Se trata de un “punto de inflexión” que facilita otras previsiones: que a mediados de junio esté vacunada toda la población mayor de 60 años y que el 70% de toda la ciudadanía tenga administrada la pauta completa a final del verano. A este respecto, ha adelantado que la semana que viene se inyectarán hasta 100.000 dosis en la comunidad autónoma.

“La cosa empieza a pintar bien, a sonreír de otra manera. Ha sido un año muy doloroso y sigue siéndolo. Tomar decisiones como restringir movilidad o los negocios es durísimo, y solo me consuela que en todos los sitios donde las hemos tomado, han funcionado. Ha habido una correspondencia entre el esfuerzo y los resultados. Me molesta la falacia que contrapone la economía con el virus. Pero, hombre, por favor, si no acabamos con el virus no hay manera de restablecer la sostenibilidad económica. Tenemos que evitar que la mala política entre en la estrategia de vacunación”, ha concluido, añadiendo que la pandemia ha dejado claro “que hay que estar siempre preparados con la mejor sanidad posible”.