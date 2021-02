Page: "Si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos hace 20 días, tendríamos todos los hospitales colapsados"

El Gobierno castellanomanchego aprobará este jueves la flexibilización de las medidas reforzadas de nivel 3 que estableció el pasado 18 de enero y, en "10 o 15 días", confía en aprobar otro "segundo paquete de medidas de normalización, dentro de la cautela que tenemos que tener con el virus hasta que la vacuna sea eficaz", según ha trasladado el presidente regional, Emiliano García-Page, sobre la relajación de las restricciones impuestas actualmente por la evolución de la pandemia.

"Mañana vamos a poder certificar oficialmente el esfuerzo de la sociedad y de todos los sectores económicos, que tienen todo el derecho a sentirse doloridos, pero ese esfuerzo ha rendido su fruto", ha manifestado García-Page durante su intervención en la inauguración del nuevo Parque de Bomberos de Orgaz. En este sentido, ha aseverado que desde que se impusieron las actuales medidas, Castilla-La Mancha ha reducido "como casi nadie en España la incidencia del virus". "Están funcionando", ha agregado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha afirmado incluso que se está "venciendo a la tercera ola" de la COVID-19 en la región.

"Si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos hace 20 días, tendríamos todos los hospitales colapsados", ha aseverado García-Page, quien se ha congratulado de "haber hecho caso a los profesionales". "No puedo entender a la gente que hace unos meses cuando tuvimos que estar encerrados aplaudían a sanitarios y, ahora que los sanitarios nos dicen qué tenemos que hacer para que no colapsen los hospitales, dicen que no tienen razón", ha lamentado.

Así, ha recordado que cuando firmó el decreto el pasado mes de enero que establece "medidas dolorosas" como el cierre perimetral de todos los municipios, el de la hostelería o el adelantamiento del toque de queda a las 22.00 horas, lo hizo asumiendo su "responsabilidad institucional". "Lo que más me hubiera disgustado de tener que hacer ese esfuerzo es que no hubiera funcionado", ha resaltado.

"Anticipación de prioridad en la vacunación"

Por otra parte, en referencia a la actualización de la estrategia de vacunación contra la COVID-19 que se va a aprobar esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud, el presidente castellanomanchega ha valorado que se vaya a establecer "una anticipación de prioridad" para que después de las personas mayores de 80 años puedan recibir también la dosis "la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías locales o Protección Civil".

"Hemos pleiteado y peleado, se la agradezco mucho al consejero -de Sanidad, Jesús Fernández Sanz-" sobre esta propuesta que "ha arrancado en buena medida de Castilla-La Mancha" y por la que el presidente sostiene que conversó con varios ministros para que fuese tenida en cuenta. "Hay un orden muy claro que siempre es el de la edad. Tendríamos que ser unos temerarios si no atendemos primero a la gente que sabemos que cogiendo el virus tiene más posibilidades de fallecer", ha añadido no obstante García-Page.